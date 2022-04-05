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Lavrov: “Rus Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Bucha kentinde işkence edilerek öldürülen sivillere dair görüntülerin Ukrayna ordusu ve istihbaratı tarafından provokasyon için çekildiğini iddia ederek, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır” dedi.

Politika 05.04.2022, 23:20
Lavrov: “Rus Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Bucha kentinde işkence edilerek öldürülen sivillere dair görüntülerin Ukrayna ordusu ve istihbaratı tarafından provokasyon için çekildiğini iddia ederek, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK), Rusya’nın Ukrayna’nın Bucha kentinde sivil katliamlar gerçekleştirdiği gerekçesiyle yapılan toplantı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu. Rusya ordusu tarafından Bucha kentinde böyle bir katliam yapılmadığını savunan Lavrov, "Son günlerde Batı’nın ve Ukrayna’nın propaganda malzemesi olarak Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinde askeri ve güvenlik servisleri tarafından çekilen bir video ile histeri şişirilmeye çalışılıyor. Özel bir askeri operasyon yürüten Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır. Rusya Savunma Bakanlığı’nın brifinglerde sunduğu kanıtlar BM Daimi Temsilcisi tarafından basın toplantısı ile ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır" dedi.

"Müzakereleri bozmak için kullanılıyor"

Ukrayna ve Rus heyetleri arasında İstanbul’daki müzakereler sırasında varılan uzlaşmanın bozulmasına dönük bir amacın olduğunu ima eden Lavrov, "Kesinliği imkansız olan bu provokasyonun amacı nedir? Bunun devam eden müzakereleri bozma amaçlı olduğu düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz 29 Mart’ta, İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerde Ukrayna tarafı Ukrayna’nın statüsü ve güvenlik garantilerine dair yazılı bir öneri sundu. Ukrayna tarafı ilk kez blok dışı statü (NATO’ya katılmama), nükleer dışı anlaşmayı kağıt üzerinde kabul etti. Ayrıca Rusya da dahil olmak üzere muhtemel anlaşmanın tüm garantörlerinin rızası dışında, yabancı devletlerin silahlarını topraklarında konuşlandırmamayı ve topraklarında yabancı askeri personelin katılımıyla tatbikat yapmayı reddetmeye hazır olduğunu ilan etti” dedi.

“Anlaşmanın öngördüğü güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya, özellikle Ukrayna’ya genişlemesini tamamen dışlayacak ve Avrupa kıtasında bölünmez güvenliği sağlayacak şekilde müzakere ihtiyacının farkına varılması yönünde ilerliyor” ifadelerini kullanan Lavrov, “Ukrayna tarafı, anlaşmanın ana hükümlerinin bu taslağında, bir anlaşmaya varılması halinde Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbass için geçerli olmayacağı tezini kendisi yazdı. Bu aynı zamanda Kiev’in bu bölgelerin durumuna ilişkin farkındalığının gerçekçiliği açısından da önemli bir ilerleme gösterdi" dedi.

"Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı"

İstanbul’da müzakere heyetlerinin vardığı uzlaşının öneminden bahseden Lavrov, "İstanbul uzlaşması uyarınca Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı. Öncelik olarak Kiev ve Çernihiv bölgelerinde. Ordumuzun Bucha’dan ayrılmasından 3 gün sonra burada provokasyon baş gösterdi. Batı medyası Bucha şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı" dedi.

Lavrov, bu durumun müzakerelerde varılan uzlaşıya karşı dikkatleri dağıtma girişimi olduğunu iddia etti.

"Böyle bir kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz"

Müzakerelerde Rusya’nın tutumunun samimi olduğunu ifade eden Lavrov, "Batı medyası Bucha şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı. Kiev’in eylemlerine öncülük edenleri, Avrupa’daki güvenlik, dünya düzeninin geleceği konusundaki sorumluluklarını gerçekleştirmeye ve uygulamada BM Şartı’nın tüm ilkelerinin yerine getirilmesini sağlamaya bir kez daha uymaya davet ediyoruz. Görünüşte değil gerçek bir ilerleme kaydedebilmemiz için, sabote etmemesi için Kiev’e açık bir baskı uygulanmasında ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aksi takdirde Minsk Anlaşmalarının kaderini tekrar etme riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Lavrov, “Ukrayna tarafının bir anlaşmanın imzalanması durumunda tüm düşmanlıkların birkaç gün içinde durdurulmasını ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’yı terk etmesini talep etmeye karar vermesi endişe verici. Bundan sonra bir referandumun parlamentoda onaylanması gerekmektedir. Olumsuz sonuç çıktığında müzakere sürecinin tekrar başlama gerekliliği yüksektir. Böyle bir kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz" dedi.

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