Kuzey Makedonya Başbakanı Kovacevski’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebrik etti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek “Yeni Cumhurbaşkanlığı döneminiz hayırlı olsun” dedi. Kovacevski açıklamasında, “Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki büyük ve geleneksel dostluğu ikili ekonomik planda ve NATO ortaklığı çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini tebrik etti.

Mickoski, “Makedonya’nın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli ve net zaferi için tebrikler. Dost Türk halkına ve dost Türkiye’ye başarılı bir görev süresi ve yeni başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki diğer siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve STK başkanları da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferiyle ilgili tebrik mesajları yayınladı.