Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine Japonya ve Güney Kore’den tepki

Kuzey Kore’nin bugün fırlattığı füzenin yeni bir tür kıtalararası balistik füze olduğu açıklanırken, Japonya ve Güney Kore’den BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Pyongyang’a tepki geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları uyarınca nükleer silah ve balistik füze denemesi yasak olan Kuzey Kore’nin bugünkü son füze denemesinin detayları netleşmeye başladı. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın yeni bir tür kıtalararası balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin 71 dakika havada kaldığı, 6 bin kilometreden fazla irtifaya ulaştığının tahmin edildiği ve yaklaşık bin 100 kilometre mesafe kat ettiği açıklandı. Açıklamada ayrıca füzenin yerel saatle 15.44’te Japonya’nın en kuzeyindeki Hokkaido’da bulunan Oshima Yarımadası’nın yaklaşık 150 kilometre batısında Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğü ifade edildi.

"Kabul edilemez"

G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’de bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore’nin son füze denemesini kınayarak, eylemi "pervasız" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Başbakan Kishida, "ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde bilgi toplamaya devam edeceğiz. Teyakkuzda kalarak ülkemizin barış ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz. Kuzey Kore’nin eylemleri Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmesinin bölgedeki uçak ve gemilerin seyir güvenliğini riske attığına dikkat çekerek, Kuzey Kore’nin eyleminden son derece endişeli olduğunu söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise bölgede henüz herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

"BM kararları ihlal ediliyor"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ise Pyongyang’ın eylemlerinin Kore Yarımadası ve uluslararası topluma yönelik tehditlere yol açtığını söyleyerek, fırlatmayı kınadı. Devlet Başkanı Moon Jae In, Kuzey Kore’nin füze denemeleri hakkında, "BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de yaptığı açıklamada, "İlgili tüm tarafların yarımadadaki genel barış ve istikrar durumuna odaklanması" ve "soruna ilişkin siyasi çözüm sürecini ilerletmek için birlikte çalışması" gerektiğini ifade etti.

Pyongyang’ın bugün yerel saatle 14.40’ta Japon Denizi istikametine doğru balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Son füze denemesi ile Kuzey Kore’nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 11’e ulaştı.