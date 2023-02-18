Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi

Kuzey Kore yönetiminin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametine doğru yeni bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden edinilen bilgilere göre füze yerel saatle 17.25 sıralarında ateşlendi. Japonya hükümeti son füze denemesini değerlendirmek üzere Başbakanlık Ofisi bünyesinde kriz masası oluşturdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğrularken, uçuş mesafesi, irtifa ve hız gibi parametreleri belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını aktardı.

Kuzey Kore sessizliğini bozdu

Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz 1 Ocak’ta Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlatmış, Japonya hükümeti gelişmenin ardından Pyongyang’ı Pekin’deki Japonya Büyükelçiliği aracılığıyla protesto etmişti. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Washington’un Güney Kore ve Japonya’nın savunmasına yönelik taahhütlerinin sarsılmaz olduğu" vurgulanmıştı. Geçtiğimiz yıl 37 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmıştı.