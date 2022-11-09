Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne yeni füze denemesi

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze ateşlediği bildirildi. Son denemenin ABD’de seçmenlerin Kongre Ara Seçimi için sandık başına gittiği gün gerçekleşmesi Washington’a mesaj olarak yorumlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze ateşlediği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, yerel saatle füzenin 15.31 sıralarında Kuzey Kore’nin batı kıyısı yakınından doğuya doğru fırlatıldığı kaydedilirken, yaklaşık 50 kilometre maksimum irtifada 250 kilometre yol alan füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü öğrenildi. Kuzey Kore’nin son denemesine sert tepki gösteren Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Pyongyang’ın eylemlerinin Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, denemeleri "kesinlikle kabul edilemez" olarak niteledi.

Güney Kore de doğruladı

Öte yandan Güney Kore ordusu da Kuzey Kore’nin denemesini doğrularken, kısa menzilli olduğu belirtilen füzenin Güney Pyongan eyaletindeki Sunchon bölgesinden fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Güney Kore ordusu, ABD güçleri ile işbirliği içinde gerekli takip ve analiz çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

Zamanlaması dikkat çekti

Pyongyang’ın bu yılki 32. füze denemesinin, ABD’de seçmenlerin Kongre Ara Seçimi için sandık başına gittiği gün gerçekleşmesi Washington’a mesaj olarak yorumlandı. Kuzey Kore - ABD arasındaki tansiyon, Kore Yarımadası’ndaki karşılıklı askeri tatbikatlar ve füze denemeleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde zirveye çıkmıştı.