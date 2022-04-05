Kuzey Kore’den Güney Kore’ye bir haftada ikinci gözdağı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, Seul’u Pyongyang ile askeri çatışmayı seçmesi halinde nükleer silah kullanmakla tehdit etti.

Bu yılın başından bu yana 11 füze ateşleyerek balistik füze geliştirme programına hız veren Kuzey Kore’den Güney Kore’ye bu kez açık nükleer silah tehdidi geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, Pyongyang ile askeri çatışmayı seçmesi halinde Seul’e karşı nükleer silah kullanabileceklerini söyledi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) bugün yer alan haberde, Kim’in Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ciddi risk oluşması durumunda Pyongyang’ı vurabilecek askeri güce sahip oldukları şeklindeki açıklamasını geri dönüşü olmayan çok büyük bir hata olarak nitelediği kaydedildi. Seul’e yönelik geçen hafta sonu dile getirdiği tehdidini yineleyen Kim, "Güney Kore bizimle askeri bir çatışmaya girmeyi seçerse nükleer savaş gücümüz kaçınılmaz olarak görevini yerine getirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’nin nükleer gücünün birincil görevinin savaşı önlemek olduğunu savunan Kim, buna rağmen olası çatışma halinde "Güney Kore ordusunun tam bir yıkım ve sefil bir kaderle yüz yüze kalacağını" söyledi. Kim, "Bu sadece bir tehdit değil" sözleriyle Seul’e gözdağı verdi.

Yeni hükümete gözdağı olarak yorumlanmıştı

Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ciddi risk oluşması durumunda Pyongyang’ı vurabilecek askeri güce sahip oldukları şeklindeki açıklamasına geçtiğimiz pazar günü KCNA aracılığıyla yanıt vermiş, Güney Kore pervasız açıklamalar nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilir misillemesinde bulunmuştu. Seul’un açıklamalarını askeri gerilimi artırdığı gerekçesiyle kınayan Kim, Bakan Suh Wook’u ise mantıksız ve değersiz bir adam olarak nitelemişti.