Kuzey Kore’den Güney Kore sınırındaki tampon bölgeye 100 topçu mermisi atışı

Kuzey Kore’nin Güney Kore deniz sınırındaki tampon bölgeye 100 topçu mermisi atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Bugün art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükselten Kuzey Kore, bu kez gerçekleştirdiği topçu mermisi atışları ile Seul’e gözdağı verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin, Kangwon’daki Kosong bölgesinden sınır hattının kuzeyindeki tampon bölgeye yaklaşık 100 topçu mermisi ateşlediği bildirildi. Deniz sınırındaki tampon bölgeye yönelik eylemin 2018 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortak sınırlar boyunca kasıtsız çatışmaları önlemek için tasarlanan 2018 askeri anlaşmasının ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

En az 17 füze fırlatıldı

Pyongyang’ın bugün gerçekleştirdiği füze denemelerinin detaylarını paylaşan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang’dan Sarı Deniz’e yerel saatle 06.51 sıralarında 4 kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı bilgisini paylaştı. Kuzey Kore’nin doğu kıyı kenti Wonsan veya yakınlarındaki bir bölgeden 08.51 sıralarında 3 kısa menzilli balistik füze daha ateşlendiği açıklanırken, 09.12’den başlayarak Pyongyang’ın çeşitli bölgelerinden Doğu Denizi ve Sarı Deniz’e doğru atılan kısa menzilli balistik füzeler ve karadan karaya seyir füzeleri dahil en az 17 füze atışının tespit edildiği bildirildi.