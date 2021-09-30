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Kuzey Kore’den Güney Kore ile iletişim hattının yeniden açılmasına yeşil ışık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile iletişim hattının ekim başlarında yeniden açılması yönündeki isteğini dile getirdi. Kim, ABD’den gelen diyalog sinyallerini ise "aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Politika 30.09.2021, 13:45
Kuzey Kore’den Güney Kore ile iletişim hattının yeniden açılmasına yeşil ışık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile iletişim hattının ekim başlarında yeniden açılması yönündeki isteğini dile getirdi. Kim, ABD’den gelen diyalog sinyallerini ise "aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin 2. gün oturumunda Güney Kore ve ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Kim, Güney Kore ile kopan iletişim hattını ekim ayı başında yeniden kurmaya istekli olduğunu ifade etti. Hattın yeniden açılması kararının sınır ötesi ilişkilerde iyileşme ve kalıcı barış için "tüm Kore ulusunun beklentisi ve arzusunu gerçekleştirmek" olduğunu belirten Kim, Kuzey-Güney ilişkilerinin Seul yönetimine bağlı olduğunu vurguladı. Kim, Güney Kore’ye zarar verme amacının olmadığını, Güney Kore yönetiminin de kendilerinden zarar görme ve bunu caydırmaya yönelik amaçları bırakması gerektiğini söyledi.

ABD’ye "diyalog" eleştirisi

ABD’den gelen diyalog sinyallerine de değinen Kuzey Kore lideri Kim, Joe Biden yönetiminin ön koşulsuz görüşme yapma teklifine ilişkin, "Bu, uluslararası toplumu aldatmak ve düşmanca eylemlerini gizlemek için küçük bir numaradan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Güney Kore’den yanıt

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bekleyen birçok sorunu tartışmak ve çözmek için yardım hattının gerekli olduğu, hattın yeniden açılması konusunda hazırlık yapılacağı ifade edildi.

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