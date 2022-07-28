Kuzey Kore: "Nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazırız"

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz aylarda art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri sonrasında bölgede gerilim yükselirken, lider Kim Jong-un yine dünyaya meydan okudu. Kore Savaşı’nın yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kim, Güney Kore ve ABD kaynaklı bir tehdit karşısında ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye ve askeri saldırılara karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Kim, "Silahlı kuvvetlerimiz herhangi bir krize yanıt vermeye, ulusumuzun nükleer savaş caydırıcılığı da mutlak gücünü sadakatle, isabetle ve ivedilikle seferber etmeye tamamen hazırdır" dedi. Washington’un Seul ile birlikte Pyongyang’a karşı tehlikeli, yasa dışı ve düşmanca eylemlere girişmeye devam ettiğini söyleyen Kim, söz konusu hamleyi ülkeyi "şeytanlaştırarak" haklı çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

"İkili ilişkileri zora sokuyor"

ABD’nin, Pyongyang’ın güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden geniş çaplı ortak askeri tatbikatlar düzenlerken Kuzey Kore ordusunun tüm rutin eylemlerini provokasyon ve tehdit olarak görmesini eleştiren Kim, "Bu, ikili ilişkileri geri dönüşü zor bir noktaya, bir çatışma durumuna sürüklüyor" şeklinde konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yüklendi

Kim ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u ilk kez adını kullanarak hedef aldı ve Yoon’u Kuzey Kore’nin güvenliğini ve öz savunma hakkını tehdit etmekle suçladı. "Yoon yönetimindeki savaş çığırtkanları ve haydutların çatışmacı askeri faaliyetlere eğilimli olduğunu" savunan Kim, "Bize askeri olarak önleyici anlamda karşı koyabileceğinizi ya da askeri gücümüzün bir kısmını etkisiz hale getirebileceğinizi düşünüyorsanız, böylesi tehlikeli bir girişim büyük bir güç tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk-yeol’un hükümeti ve ordusu yok edilecek" sözleriyle Güney Kore’ye doğrudan mesaj gönderdi.