Kuzey Kore lideri Kim: "Kuzey Kore’nin nihai hedefi dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmaktır"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde başarılı şekilde test edildiği duyurulan Hwasong-17 tipi balistik füzeyi "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olarak nitelendirirken, "Kuzey Kore’nin nihai hedefi dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmaktır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 19 Kasım’da başarılı şekilde test edildiği duyurulan Kuzey Kore’nin en büyük kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-17 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore olarak, dünyanın en güçlü nükleer gücüne sahip olmayı amaçladıklarını belirten Kim, Hwasong-17 tipi balistik füzeyi "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olarak nitelendirdi. Kuzey Kore’nin, dünyanın en güçlü ordusunu oluşturma kararlılığından bahseden Kim, "Kuzey Kore’nin nihai hedefi dünyanın en güçlü stratejik gücüne, yüzyılda görülmemiş mutlak bir güce sahip olmaktır" dedi. Kim ayrıca, Kuzey Koreli araştırmacıların, nükleer caydırıcılık yeteneklerinin hızla güçlendirilerek genişletilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Başarılı şekilde test edilmişti

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından 19 Kasım’da yapılan açıklamada, "Hwasong-17" tipi balistik füzenin başarıyla test edildiği duyurulmuştu. Füze denemesinin "ABD’nin ve diğer düşman güçlerin Kore Yarımadası’ndaki askeri ve siyasi durumu ısrarla tahammül edilemez bir duruma sürükleyen çatışma hamleleri karşısında gerçekleştirildiği" ifade edilmişti. Ülke lideri Kim Jong-un’un da test atışını yerinde incelediği aktarılmıştı. Füze denemesi ile ilgili teknik detaylara da yer verilen haberde, Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan fırlatılan yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17’nin maksimum 6 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp belirlenmiş hedefi isabetli şekilde vurmadan önce 1 saat 8 dakika boyunca uçtuğu ve 999.2 kilometre mesafe kat ettiği bildirilmişti.

Kim’den nükleer meydan okuma

Kim Yong-un yaptığı açıklamada, ABD ve diğer düşman güçlerin bölgedeki askeri tehditlerinin arttığını belirterek bu durumun, "ülkenin ezici nükleer caydırıcılığına yönelik desteğin önemli ölçüde hızlandırılmasını gerekli kıldığını" söylemişti. Ülkesinin bölgede barış ve istikrarı yok etmeye çalışan düşmanların saldırganca savaş tatbikatlarına kararlı şekilde misilleme yapması gerektiğini vurgulayan Kim, "Kore Yarımadası ve çevresinde ne kadar çok askeri blöf yapılırsa Kuzey Kore’nin tepkisinin o denli saldırgan olacağını" ifade etmişti. Kim, düşmanların nükleer saldırı araçlarıyla tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Kuzey Kore’nin "nükleer silahlara nükleer silahlarla, topyekün çatışmaya topyekün çatışma ile karşılık vereceği" uyarısında bulunmuştu.