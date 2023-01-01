Kuzey Kore lideri Kim Jong Un "nükleer" hedefini açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un "yeni yılda ülkesinin nükleer silah kapasitesini katlanarak artırma" hedefini açıklamasının ardından Güney Kore Savunma Bakanlığı, "Pyongyang’ın nükleer silah kullanma girişiminin rejimin sonuna yol açacağı" uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl rekor sayıda 37 füze denemesi gerçekleştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerinin artmasına neden olan Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un, ülkenin nükleer silah ve balistik füze programına bu yıl da devam edeceğinin sinyalini verdi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin önceki gün sona eren genel kurul toplantısında konuşan Kim, Güney Kore’nin "mutlak düşman" olduğuna dikkat çekerek, taktik nükleer silahların seri üretiminin önemini ve gerekliliğini vurguladı. Kim ayrıca "ülkenin nükleer silah kapasitesinin katlanarak artırılması" çağrısında bulundu. Kim’in "ana görevi hızlı nükleer karşı saldırı olan" yeni bir kıtalararası balistik füze sistemi geliştirme projesini de gündeme getirdiği açıklandı.

Güney Kore’den tepki gecikmedi

Pyongyang’ın son açıklamasına Seul yönetiminden tepki gecikmedi. Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanma girişiminde bulunmasının Kim Jong Un rejiminin sona ermesine yol açacağı" uyarısı yapılarak, Kuzey Kore "Nükleer programını derhal durdurmaya ve nükleer silahlardan arınma yoluna geri dönmeye" çağrıldı.