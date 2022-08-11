Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Covid-19 salgınına karşı zafer ilan etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, korona virüs salgını karşısında zafer ilan ederek salgının kontrol altına alınmasında emeği geçen sağlık sektörü temsilcilerini tebrik etti. Kim Jong-un’un kız kardeşi, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong ise abisinin virüse yakalandığını işaret ederek, "Yüksek ateşle ağır şekilde hasta olmasına rağmen salgınla mücadele kararlılığıyla bir an bile dinlenmeden, sorumluluğu olan insanları düşündü" diye konuştu.

İki yılı aşkın süre boyunca ülkede Covid-19 enfeksiyonu görülmediğini savunan ancak geçtiğimiz 12 Mayıs’ta ilk vakayı resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore’de lider Kim Jong-un Covid-19 salgını karşısında zafer ilan etti. Salgının kontrol altına alınmasında emeği geçen sağlık sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Kim, zaferin kazanılmasına katkıda bulunanları tebrik etti. Salgınla mücadele ve halk sağlığı sektörlerindeki çalışanları "kanları pahasına ülkenin ve halkın güvenliğini fedakarca savunan cesur cephe savaşçılarına" benzeten Kim, Covid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alanları "çağın gerçek vatanseverleri" olarak niteledi. Kuzey Kore’nin sosyal sisteminin "dünyanın en iyisi" olduğunu kaydeden Kim, bu nedenle insan hayatının güvenilir koruyucularından beklentilerinin çok yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kardeşi, Kim Yong-un’un korona virüse yakalandığını işaret etti

Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong ise daha önce devlet medyası aracılığıyla Güney Kore’ye yöneltilen "salgına neden olma" suçlamasını yineledi. Güney Kore sınırından balonlarla gönderilen propaganda broşürleri ve yabancı cisimlerin ülkeye Covid-19’u taşıdığını kaydeden Kim Yo-Jong, Seul’ün sınırdan gönderilen cisimleri önleyememesi durumunda misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu. Kim Jong-un’un salgınla mücadeledeki fedakar tutumundan övgüyle bahseden kız kardeş Kim, abisinin virüse yakalandığını işaret ederek, "Yüksek ateşle ağır şekilde hasta olmasına rağmen salgınla mücadele kararlılığıyla bir an bile dinlenmeden, sorumluluğu olan insanları düşündü" diye konuştu.

74 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 12 Mayıs’ta ilk enfeksiyonu resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore’de devlet medyası 29 Temmuz’dan bu yana "şüpheli vaka" görülmediğini açıklamıştı. Yeterli Covid-19 test kapasitesine sahip olmaması nedeniyle gerçek vaka sayısının bilinmediğine inanılan ülkede, 4.77 milyon vaka devlet tarafından doğrulanmıştı. 12 Mayıs’tan bu yana 74 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.