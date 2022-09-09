Kuzey Kore lideri geri adım atmıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini yıkmaya çalışmakla suçladığı ABD’ye karşı koymak için nükleer silahlardan ve füzelerden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kuzey Kore’nin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi’nin (SPA) olağan kurulunun ikinci gününde ülke lideri Kim Jong-Un yeni açıklamalarda bulundu. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim’in katılımıyla gerçekleşen ikinci oturumda "Kuzey Kore ordusuna liderliğin saldırıya uğraması halinde düşman kuvvetlerine yanıt olarak nükleer saldırılar düzenleme yetkisi veren bir yasanın" kabul edildiğini duyurdu.

Toplantıda söz alarak ülkesinin nükleer programına bağlılığını yineleyen Kim, Kuzey Kore’nin savunmasını zayıflatmak ve yönetimini yıkmak üzere baskı kampanyası yürüten ABD’ye karşı koymak için gerekli olan nükleer silahlardan ve füzelerden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Güney Kore’yi konvansiyonel saldırı yeteneklerini güçlendirme ve ABD ile büyük ölçekli askeri tatbikatları yeniden hızlandırma planları nedeniyle eleştiren Kim, Seul’un adımlarını "gerilimi artıran tehlikeli askeri eylemler" olarak nitelendirdi.

Covid-19 aşıları kasımda piyasaya sürülecek

Toplantıda daha önce zafer ilan ettikleri Covid-19 salgınına da değinen Kim, uzun zamandır ertelenen aşılama programının başlayacağının sinyalini verdi. Covid-19 aşılarının kasım ayında piyasaya sürüleceğini kaydeden Kim, aşıların nereden veya nasıl temin edileceği, kaç doz elde edileceği ve nasıl uygulanacağı hakkında ise detaylı bilgi paylaşmadı.

İlk günkü oturuma katılmamıştı

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi’nin (SPA) olağan kurulu geçtiğimiz çarşamba günü başkent Pyongyang’da başlamıştı. İlk günkü oturuma lider Kim Jong’un katılmadığı açıklanırken, toplantıda kırsal kalkınma ve çevre düzenlemesine ilişkin yasaların oy birliği ile kabul edildiği kaydedilmişti.