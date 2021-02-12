Kuzey Kore lideri, Ekonomi Bakanını 1 ayda görevden aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, geçtiğimiz ay atadığı Ekonomi Bakanı Kim Tu Il’i ekonomik planları yerine getirmede başarısız bulduğu gerekçesiyle görevden aldı.

Kuzey Kore’deki İşçi Partisi’nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un istekleri ve taleplerinin yanı sıra Kuzey Kore’nin diğer ülkelerle ilişkilerini ele alan 4 günlük Genel Kurul Toplantısı dün son buldu. Kim Jong-Un, ekonomik konuların ana gündem maddesini oluşturduğu Genel Kurul Toplantısında, uluslararası yaptırımlar, korona virüs salgını kapsamında uzun süredir sınırların kapanması nedeniyle azalan gelir konular ve geçen ay yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda ele alınan 5 yıllık planı gözden geçirdi. Kabinesini başarısız bulan Kuzey Kore lideri, önceki 5 yıllık planlardan büyük farklılık içermediğini savundu. Kabinesini 5 yıllık planı hazırla hırsı olmadığı gerekçesiyle eleştiren Kuzey Kore lideri, geçen ay atadığı Ekonomi Bakanını görevden aldı. Geçtiğimiz ay Ekonomi Bakanı olarak göreve başlayan Kim Tu Il’in görevine son veren Kuzey Kore lideri, O Su Yong’u yeni Ekonomi Bakanı olarak atadı.

Kuzey Kore Lideri toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Parti kongresinin fikri ve politikası bu yıl için önerilen ekonomik çalışma planına düzgün şekilde yansıtılmadı ve yenilikçi bakış açısı bulunmuyor. Kabine, kilit ekonomik alanlarda öncü bir rol oynayamadı ve bakanlıklar tarafından hazırlanan rakamlar mekanik olarak bir araya getirilmiş gibi” ifadelerini kullandı.