Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kıtalararası balistik füze fırlattığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, füzenin ABD ana karasına ulaşmak için yeterli menzile sahip olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kıtalararası balistik füze fırlattığı bildirildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve Güney Kore ordusundan yapılan açıklamalarda Pyongyang’ın yerel saatle 10.14’te ateşlediği füzenin 11.20 sıralarında Hokkaido’ya bağlı Oshima adasının yaklaşık 200 kilometre batısına düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar tespit edilmediği ifade edildi.

Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştü

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fırlatılan kıtalararası balistik füzenin yüksek bir yörüngede yaklaşık bin kilometre uçtuğunu ve 6 bin kilometre yüksekliğe ulaştığını ifade ederken, hükümetin füzenin imhasına dair bir emir vermediğini belirtti. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Tayland’ın başkenti Bangkok’ta konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünün değerlendirildiğini açıkladı. "Kuzey Kore benzeri görülmemiş bir hızla provokasyonlarını tekrarlıyor" diyen Kishida, Pyongyang’ın eylemlerini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD ana karasına ulaşabilecek menzilde

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada da füzenin yaklaşık 69 dakika uçtuğunu açıkladı. Yörüngesine bakıldığında füzenin 15 bin kilometre veya daha fazla uçabileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Hamada, bu durumun ABD ana karasını füzenin menziline sokabileceğine dikkat çekti.