Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı

Kuzey Kore’nin dün Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin test edildiğini açıklamasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Kuzey Kore, ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır” dedi.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesini doğruladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi’ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edildi.

Füze denemesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart’ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık” dedi.

"Füze sistemi tüm gereklilikleri yerine getirdi"

Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi’nde bugün yer alan haberde ise, "Son deneme ile silah sisteminin tüm temel unsurlarının tasarım gerekliliklerini tam olarak yerine getirdiği ve savaş koşullarında hızlı operasyon güvenilirliğinin pratik olarak sağlanabileceği açıkça ortaya konmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kim Jong-un’un, "Ülkenin güvenliğine ve her türlü potansiyel riske hazırlık olarak güçlü nükleer savaş caydırıcılık kabiliyetini kitlesel ve sürekli olarak güçlendirme kararlılığının sarsılmaz olduğunu" söylediği belirtilen haberde, Kim’in ayrıca "ülkenin güvenliğini ihlal etmeye çalışan herkesin kaçınılmaz olarak korkunç bir bedel ödeyeceğini açıkça belirttiği" aktarıldı.

Pyongyang’ın son denemesine kınama

Kuzey Kore, dün bu yılki 11. füze denemesini gerçekleştirerek dünya kamuoyunu alarma geçirirken, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın Brüksel’deki G7 Zirvesi’nin oturum aralarında konuyu görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi. Japon basınında yer alan haberlere göre Pyongyang’ın son denemesini şiddetle kınayan liderler, Kuzey Kore’yi eyleminden sorumlu tutma konusunda mutabık kaldı. Kishida ve Biden’ın Kuzey Kore sorununun çözümünde diplomasi ihtiyacının önemini vurguladığı ifade edilirken, görüşmede Biden’ın ABD’nin Japonya ve Güney Kore’nin güvenliğine dair taahhüdüne bağlılığını yinelediği kaydedildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı’na göre iki lider, Kuzey Kore’nin dünkü testi de dahil olmak üzere nükleer ve füze faaliyetlerinin uluslararası toplum için açık ve ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda görüş birliğine vardı. Öte yandan, Biden’ın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda Batı dünyasının yanında yer alan Japonya Başbakanı Kishida’ya ülkesinin Ukrayna krizi karşısındaki kararlı tepkisi için teşekkür ettiği belirtildi.

Yaptırımlara rağmen dünyaya meydan okuyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uygulanan yaptırımlara rağmen 2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu bir dizi füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.