Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Füze testinin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui’nin bölgede savunma iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kalan ABD-Güney Kore-Japonya ittifakını hedef alan açıklamasının hemen ardından gelmesi "gözdağı" olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz aydan bu yana art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini arttıran Kuzey Kore’den yeni bir silah testi daha geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin yerel saatle 10.48 sıralarında Gangwon eyaletinin Wonsan bölgesinden Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. 47 kilometre irtifada 240 kilometre yol alan füzenin, ses hızının 4 katı olan Mach 4 hızında uçtuğu açıklanırken, Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin detaylı incelemeleri sürdürdüğü ifade edildi. Japonya hükümeti de füze denemesini doğrularken, ilk belirlemelere göre füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği açıklandı.

Zamanlaması dikkat çekti

Pyongyang’ın son füze denemesinin Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui’nin bölgede savunma iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kalan Washington-Seul-Tokyo ittifakını hedef alan açıklamasının hemen ardından gelmesi, "gözdağı" olarak yorumlandı. ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği üçlü zirveyi işaret eden Bakan Choe, üç ülkenin Kore Yarımadası çevresinde her gün artan askeri faaliyetlerini ABD ve müttefiklerine "daha ciddi istikrarsızlık getirecek eylemler" olarak nitelendirmişti. Choe, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve bölgedeki kışkırtıcı, tehditkar askeri faaliyetleri ne kadar yoğunlaşırsa Kuzey Kore’nin askeri yanıtının da onunla doğru orantılı olacağını açıklamıştı.