Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe: "Guterres ABD’nin kuklası"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i taraflı olmakla suçlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Guterres için "ABD’nin kuklası" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore’den Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yönelik ağır eleştiri geldi. Yazılı bir açıklama yapan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, geçtiğimiz Cuma günü Pyongyang’ın gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesine değinerek, füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu savundu. "Guterres’in Kuzey Kore’nin ABD’nin ağır askeri tehdidine karşı meşru ve adil müdafaa hakkını kullanmasını bir kez daha provokasyon olarak nitelendirdiğini" hatırlatan Choe, BM Genel Sekreterini Beyaz Saray ya da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın personeli olarak gördüğünü söyledi. BM’nin tarafsız olmadığını savunan Choe, "Guterres’in BM’nin amaç ve ilkelerinden ve her konuda tarafsızlığı, nesnelliği ve eşitliği koruma görevinden bihaber olmasından üzüntü duyduğunu" belirtti. "BM genel sekreteri, ABD ve ona bağlı güçlerin baskı kurmak üzere Kuzey Kore’nin egemenliğini kullanma hakkını BM Güvenlik Konseyi’ne bırakmasına göz yumdu" diyen Choe, Guterres için "Bu, onun ABD’nin kuklası olduğunu açıkça kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.