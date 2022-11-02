Kuzey Kore 10 füze fırlattı, Güney Kore’de saldırı alarmı verildi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin ülkenin doğu ve batı kıyılarından farklı türlerde en az 10 füze fırlattığını açıkladı. Füzelerden birinin Ulleung Adası yakınına düşmesi nedeniyle Güney Kore’de hava saldırısı alarmı verildi.

ABD ve Güney Kore’nin bölgede başlattığı ortak askeri tatbikata daha önce tepki gösteren Kuzey Kore’den düşmanlarına uyarı niteliğinde bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın ülkenin doğu ve batı kıyılarından farklı türlerde en az 10 füze fırlattığı duyuruldu. Bir kısa menzilli balistik füzenin Güney Kore’nin Ulleung Adası’nın 167 kilometre kuzeybatısındaki uluslararası sulara düşmesi nedeniyle yerel saatle 08.55 sıralarında adaya hava saldırısı uyarısı yapılırken, bölge sakinlerine sığınak ve bodrum katlara inme çağrısında bulunuldu.

İlk kez Güney Kore yakınlarına düştü

Kore’nin bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin Güney Kore’nin karasularının bu denli yakınına isabet ettiği belirtildi. Pyongyang’ın eylemi "son derece olağandışı ve tahammül edilemez" olarak nitelendirilirken, Pyongyang’a yanıt olarak 3 füze ateşlendiği bildirildi.

Hükümet alarma geçti

Gelişmenin ardından üst düzey kurmayları ile birlikte ulusal güvenlik toplantısı düzenleyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yetkililere "Kuzey Kore’nin provokasyonu için bir bedel ödemesini sağlamak üzere kararlı önlemler alınması" talimatını verdi. Güney Kore Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise Yoon’un "Kuzey Kore’nin toplumu ve Güney Kore-ABD ittifakını sarsma girişimlerinin işe yaramayacağını ifade ettiği" kaydedildi.

Japonya da doğruladı

Kuzey Kore’nin son füze denemeleri Japonya hükümeti tarafından da doğrulandı. Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşen en az 2 balistik füze ateşlendiğini açıklayarak uçak ve gemilere yönelik herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da, "Kuzey Kore benzeri görülmemiş bir hızda füze fırlatıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Japonya ayrıca Pekin’deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore’yi protesto etti.

Son gelişmelerle birlikte Kuzey Kore’nin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 29’a yükseldi.