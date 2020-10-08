Kuveyt’in yeni Veliaht Prensi yemin etti
KUVEYT’TE ŞEYH MİŞAAL AL-AHMAD EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH, KUVEYT'İN YENİ VELİAHT PRENSİ SEÇİLDİKTEN SONRA YEMİN ETTİ.
Kuveyt’te Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt’in yeni Veliaht Prensi seçildikten sonra yemin etti.
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından eski Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir Kuveyt’in yeni emiri oldu. Kuveyt yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Kuveyt’in Veliaht Prensi olarak duyurdu. Kuveyt Ulusal Meclis’te seçilen Şeyh Mişaal, yeni Veliaht Prensi olarak yemin etti.Yeni Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal yemin töreninde Kuveyt anayasasına göre ve bulunduğu demokratik yol çerçevesinde görevini sürdüreceğini vurguladı. Mişaal halkın katılımını yükseltmeye, sevgi ve hoşgörü ruhunu yaymaya da söz verdi.
1940 doğumlu Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt’in 10. Emirinin yedinci oğlu ve 29 Eylül’de vefat eden Kuveyt Emirinin erkek kardeşi. Mişaal Al-Ahmad 2004 yılından bu yana Kuveyt Ulusal Muhafızları’nda şef yardımcısı olarak görev yapmıştı.
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