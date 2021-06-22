Kuveyt parlamentosunda kavga

Kuveyt parlamentosunda, yıllık bütçe için gerçekleştirilen oturum sırasında Kuveytli bakanlar ile muhalif milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Kuveyt parlamentosu, yıllık bütçeyi görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantı sırasında bakanlar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Toplantının başlamasıyla muhalefet milletvekilleri ülkedeki “yolsuzluğu” protesto etmek amacıyla bakanların koltuklarına oturdu. Bazı milletvekilleri ise konuşmaları durdurmak için masalara vurdu. Muhalefet milletvekilleri, bakanların koltuklarında otururken bakanlar da toplantı salonun girişinde bekledi.

Kuveytli muhalif Milletvekili Abdülaziz Al-Sakabi, "Bizim sorunumuz bütçeyle değil. Sorun hükümetle" ifadesini kullandı. Olayın ardından açıklama yapan Kuveyt Parlamento Sözcüsü Marzouk Al-Ghanim, "Oturum kesintiye uğradığı için özel bir oturum talep etme hakkımız var" dedi. Parlamentoda yaşanan gerginliğe rağmen ülkenin 2021-2022 yıllık bütçesini onaylandı.