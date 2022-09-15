AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Yunanistan bazılarının kışkırtmasına gelmemeli ve sorunları müzakere ile çözmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında konuştu.

AK Parti’nin her zaman sivil toplum kuruluşlarına önem verdiğini söyleyen Kurtulmuş, “Bizim siyaset tarzımızda STK temsilcilerine verilen önem fazladır. Siyaset sadece merkezden uygulanan bir iş değildir. Halkın beklentilerinin, isteklerinin iyi bir şekilde takip edilmesi ve toplumun farklı kesimlerinin dinlenmesi ile birlikte halk ile siyaset arasında güçlü bir bağ kurulması siyasette çok önemlidir ve bizim benimsediğimiz en önemli hususlardan bir tanesidir” dedi.

"Küresel ölçekte gerilim bilinçli şekilde arttırılıyor"

Küresel ölçekte gerilimin bilinçli bir şekilde arttırıldığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Dünya uzun yıllar boyunca hatta belki de hiç yaşamadığı büyük bir ekonomik türbülansın içerisine girmiştir. Pandemi başlamadan itibaren dünyada ekonomik anlamda alt üst oluşlar ve krizleri hep birlikte tanık olduk. Dünya ekonomileri bu anlamda büyük sıkıntı içerisine girdi ve aynı zamanda dünya siyaset olarak da belki de hiç yaşamadığı gerilimlerle, çatışmalarla karşı karşıya. Bir taraftan Karadeniz’de devam eden Ukrayna-Rusya meselesi, bir yandan Asya’da yaşanan ABD ile Rusya arasında Tayvan üzerinde meydana gelen gerilimler. Diğer taraftan Orta Doğu’da iç savaşlar, eğrilimler ve terör ortamı. Türkiye’nin Ege’de Yunanistan üzerinden köşeye sıkıştırılması gibi birçok olay ve gerilim mevcut. Bütün bunların hepsine baktığımızda büyük güçlerin göze alamadıkları gerilim ve çabaları öne sürdüğünü görüyoruz.”

"Türkiye’nin hedefi her alanda güçlü olabilmektir"

Vatandaşların güçlü Türkiye yolunda ülkesinin menfaatleri için çalışması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, “Türkiye’nin bu coğrafyada ayakta kalması ve güçlü şekilde koşar adımlarla ileriye dönük çalışması gerekmektedir. Hepimizin ortak olarak benimseyeceğimiz bir istikamet şarttır. Hangi işi yapıyor olalım, toplumun hangi kesiminden olursak olalım bu ortak mücadeleyi vermemiz üzerimize düşen ortak zorunluluğumuzdur. Türkiye’nin hedefi her alanda tekrardan güçlü Türkiye olabilmektir. Dış politikada etkin ve yön belirleyici bir Türkiye’nin gücünü arttırmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin son zamanlarda yakaladığı bu ivmenin hayati olduğunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’nin üretmesi ve ülkemizin büyümesi konusunda herkesin çabalaması çok önemli” şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomik olarak büyümesini sürdürüyor"

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji atılımının tüm dünyada örnek olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, “Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtımını yaptığı 250 bin konut projesinin Türkiye için sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda çok önemli bir sosyal proje olarak gündeme gelmiştir. Daha şimdiden bu ortaya konulan ve 2 yıl içerisinde bitirilecek olan projeye vatandaşlarımızın büyük katılımı mevcut. Yani Türkiye ekonomik olarak büyümesini sürdürürken, aynı zamanda vatandaşlarının da adil bir şekilde sosyal projelerini de gerçekleştiriyor. Türkiye son zamanlarda savunma sanayisini de oldukça geliştirmiş ülkeler arasında yer almaya başladı. Bu teknolojide yüzde 80’lere varan yerli ve milli teknolojiler diğer ülkeler arasında parmakla gösterilen bir ülke haline geldik” ifadelerini kullandı.

"Türkiye küresel olarak oynanan oyunların farkındadır"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim hakkında da konuşan Kurtulmuş, sorunun diyalog yolu ile çözülebileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin başına bazı badireler açmaya çalışan kesimlerin farkındayız. Özellikle Ege’de Yunanistan üzerinden Türkiye’yi bloke etmek ve köşeye sıkıştırmak isteyenlere Türkiye bu coğrafyada ve küresel olarak oynanan oyunların farkındadır. Türkiye bu sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi taraftarıdır ve bu olayın gerginlik çerçevesinde sürdürülmesi Yunanistan’a hiçbir fayda sağlamayacağı da aşikârdır. Komşu ülke olan Yunanistan’a şu öneride bulunuyoruz; evet otururuz konuşuruz çözdüklerimizi çözeriz ve çözemeyeceğimiz konuları da komşuluk ilişkisi ile çözmeye gayret ederiz. Yunanistan bazılarının kışkırtmasına gelmemeli ve sorunları müzakere ile çözmesini tavsiye ediyoruz.”

"Masada kaç kişinin oturduğu tartışmasına girmiyorum"

Muhalefetin seçim stratejisi hakkında da konuşan Kurtulmuş, “Siyaset bir rekabet alanıdır, kavga alanı değildir. Bu rekabetin hakemi de sadece ve sadece millettir. Vatandaşlar sandıkta oyunu verir, siyasi partiler de hangi doğrultuda gitmesi gerektiğinin kararını verir. Milletimizin yine güçlü Türkiye yolunda 2023 seçimlerinde gerekli kararı vereceğini ve istikamet tayini daha yapacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda gideceğine inanıyorum. Muhalefete de şu mesajı vermek istiyorum. Masada kaç kişinin oturduğu tartışmasına girmiyorum. Desinler ki, ’biz HDP ile masada değiliz, FETÖ ile dirsek temasında olmayacağız.’ Demokraside rekabetin olması için en az 2 adayın olması zorunludur. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Aynı zamanda 6’lı masanın ortak fikri nedir? Millete eğer iktidar olurlarsa Türkiye’yi nasıl yönetecekleri konusunda temel fikirleri açıklamak vatandaşın hakkıdır” dedi.