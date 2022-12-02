AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, cuma namazı sonrası Çorlu’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini belirterek, Tekirdağ ve Çorluluların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği desteği önemsediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, cuma namazını Çorlu’da bulunan Süleymaniye Camii’nde kıldı. Cami çıkışı esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, Çorlu Çarşı Platformu Sözcüsü Cem Mustafa Erdurur ile bir araya gelerek esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Atatürk Meydanı’nda kurulan parti standında konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş, “Türkiye, önümüzdeki dönemde önemli bir seçime gidiyor. Bu seçimde sizlerin, Tekirdağlıların ve Çorluluların Cumhurbaşkanımıza vereceği destekleri önemsiyoruz. İnşallah Türkiye güzel bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi sürdürebilmesi için bizim Türkiye Yüzyılı dediğimiz önümüzdeki yüzyılda, Türkiye’nin dünya ölçeğinde sözü dinlenen ve itibarı güçlenen bir ülke haline gelmesi için hep beraber canla başla mücadele edeceğiz. Önümüzdeki seçimler de Türkiye Yüzyılı kapılarının vatandaşımız tarafından, milletimiz tarafından sonuna kadar açıldığı bir seçim olacaktır diye ümit ve temenni ediyoruz. Tabii bunda sizlerin de gayretlerini, desteklerini bekliyoruz. Allah geleceğimizi aydınlık eylesin, Allah bu ülkenin yolunu açık eylesin” dedi.