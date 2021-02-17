banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 4 yıl 8 ay hapis talebi
Hakaretlerine devam ediyor...
Hakaretlerine devam ediyor...
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Kurtulmuş: “Karşımızda sadece silahlı teröristler yok, onların arkasında nice devletler var”

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Türkiye ileriye gittikçe, maalesef çelme takmak isteyenler var. Karşımızda bir kaç bin silahlı terörist yoktur, onların arkasında nice devletlerin olduğunu biliyoruz. Terörün ise Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Politika 17.02.2021, 11:36
1
Kurtulmuş: “Karşımızda sadece silahlı teröristler yok, onların arkasında nice devletler var”

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Türkiye ileriye gittikçe, maalesef çelme takmak isteyenler var. Karşımızda bir kaç bin silahlı terörist yoktur, onların arkasında nice devletlerin olduğunu biliyoruz. Terörün ise Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Kurtulmuş, partisinin Ordu 7’nci Olağan Kongresi’ne katılmak üzere geldiği kentte, Vali Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Kurtulmuş, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette, Ordu Valisi Tuncay Sonel’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, Ordu’da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Kurtulmuş, yapılan hizmetlerin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte daha da ileriye taşınacağına dikkat çekti. Vali Tuncay Sonel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit edilen 13 kişinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

“Türkiye ileriye gittikçe ayağına çelme takmak isteyenler var”

Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye’nin geliştikçe üzerinde oynanan oyunların da artığını söyledi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’ye çelme takmak isteyen ve yeniden güçlü kuruluşunu engellemek isteyen içeride ve dışarıda bir takım güçlerin olduğunu biliyoruz. Bu güçler her vesile ile her türlü aracı kullanıyorlar. Yeri geliyor ekonomik olarak baskı altına almaya çalışıyorlar, yeri geliyor fitne ve fesat çıkartmaya çalışıyorlar, yeri geliyor terör örgütleri marifetleri ile maalesef bundan bir asır evvel bu coğrafyada Osmanlı’nın çöküşü ile birlikte gündeme gelmiş olan oyunu yani vekalet savaşlarını hoplatıyorlar” diye konuştu.

“Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde”

“Vekil olarak tayin ettikleri terör şebekeleri ile cinayet çeteleri ile Ortadoğu’da ve bu coğrafyada halkımızın arasına fitne sokmaya çalışıyorlar” diyen Kurtulmuş, “Türkiye’nin 40 yıldır PKK belası ile uğraştığını biliyoruz. Yıllar önce yaptığımız araştırmalarda o zaman terörün Türkiye’ye maliyeti 1 buçuk trilyon dolardı. Bu rakamın bu çok daha ileriye gittiğini ve 2 trilyon doların üzerine çıktığını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin, bölgenin yükselen gücü olduğuna dikkat çekerek, bunu istemeyenlerin Türkiye’nin terörle uğraşmasını istediklerini ifade eden Kurtulmuş, “Karşımızda sadece birkaç bin eline silah tutuşturulmuş terörist yoktur. Bunların arkasında nice devletlerin, istihbarat, lojistik, silah ve hatta siyasi destek ile bunlara ne büyük destekler verdiğini cümle alem biliyor, biz de biliyoruz. Şehit verdiğimiz 13 evladımızın acısı hepimizin içini yakarken, maalesef Türkiye’nin dostları olduğunu söyleyen ülkelerden uyduruk bir açıklama geliyor. Terörü insanlık suçu olarak görmeyenler, nasıl barışı ve selameti sağlayacak? Bunların işi gücü Osmanlı Devleti’nin çökertilmesi sürecinde kullandıkları bir takım silahlı milisleridir” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16