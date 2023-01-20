Kurtulmuş: “İnşallah AK Parti yine milletimizin oyları ve takdiri ile açık ara birinci olacak”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, mayıs ayında yapılacak olan genel seçimlerde milletin iradesi ile AK Parti’nin birinci çıkacağını düşündüklerini belirterek, “İnşallah AK Parti de yine milletimizin oyları ve takdiri ile açık ara birinci olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yerini alacaktır” dedi.

Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel’i, yeni valilik hizmet binasında ziyaret eden Kurtulmuş, sonrasında ise burada görüşme gerçekleştirdi.

Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ordu Valiliği ziyaretimizde Ordu’nun meselelerini konuştuk. Burada da belediyemizin faaliyetlerini kendilerine sunacağız” dedi.

Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin her noktasında vatandaşlar ile bir araya gelerek bu süreci devam ettirdiklerini söyledi. Mayıs ayında yapılacak olan seçim hakkında konuşan Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki yapacağımız genel seçimler Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacak, milletimizin iradesi ve desteği ile sandıklardan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. İnşallah AK Parti de yine milletimizin oyları ve takdiri ile açık ara birinci olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yerini alacaktır. Bu vesile ile bir kez daha başından itibaren her seçimde AK Parti’ye destek veren Ordu halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hep beraber yol yürüyeceğimizi ümit ediyorum. Bu milletin büyük hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele etmek ve başarılı olmak, bütün halkımıza, bütün milletimize ve bütün kadrolarımıza nasip olsun” diye konuştu.