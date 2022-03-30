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Kurtulmuş: “Hendek olaylarına destek vermeyen Batman halkına teşekkür ediyorum"

BATMAN (İHA) – Batman’da ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ konulu konferansa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Hendek olaylarına destek vermeyen Batman halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Politika 30.03.2022, 18:28
Kurtulmuş: “Hendek olaylarına destek vermeyen Batman halkına teşekkür ediyorum"

BATMAN (İHA) – Batman’da ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ konulu konferansa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Hendek olaylarına destek vermeyen Batman halkına teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u Batman Havalimanında AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Merkez ilçe yöneticileri, belediye başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile kalabalık partili grup karşıladı. Batman Üniversitesi tarafından merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ konulu konferansa katılan Kurtulmuş ve beraberindekileri, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve akademisyenler karşıladı.

"Kökü olmayan köksüz olan milletlerin toplumların ayakta kalması mümkün değildir"

Ülkeyi yarına taşımaktan bahsettiklerini belirten Kurtulmuş, "Geleceği olmayan bir toplumun zaten bu gününün de abad olması mümkün değildir. Hep söylediğimiz bir şey var. Biz, kökü mazide olan atiyiz. Yani geçmişe katılıp kalmayan ama köklerini geçmişinden alan ve o kökler üzerinde ayağa kalkıp yükselebilen ve geleceğe doğru umutla yol alan bir milletiz. Böyle olmak mecburiyetindeyiz. Ne geçmişi kaldırıp atabiliriz ve ne de geçmiş yokmuş gibi geleceğe bakabiliriz. Bu laf güzel bir formülasyondur. Kökü mazide olan ati olmaktır. Kökü olmayan köksüz olan milletlerin toplumların ise ayakta kalması mümkün değildir ya da başkalarını taklit ederek başkalarına benzemeye çalışarak bu milletin ayakta durması asla mümkün değildir. Çünkü yine bize tabiatın öğrettiği bir şey var. ‘Her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir.’ Başka bir ağacın gövdesi üstünde yükselen hiçbir ağaç yoktur. Dolayısıyla bu millet kendi kökleri üstünde yükselecek ve bu yükselişi sağlayacak olan sizlersiniz, sizden sonraki nesiller olacaktır. Bu çerçevede toplumların ileriye doğru gitmesini gelişmesini, güçlenmesini, büyümesini sağlayan çok sayıda mesele vardır. Ama benim burada sizlerle birkaç başlıkta özetlemeye çalışacağım. Toplumların gelişmesini sağlayacak toplumsal gelişimin değişimin ilkeleri üzerinde durmak istiyorum. Değerli kardeşlerim insanların nasıl kaderi varsa toplumların da kaderi vardır. İnsanlar istedikleri kadar çalışsınlar çabalasınlar istedikleri kadar yani kendileri için önemli gördükleri şeyleri yaparlarsa yapsınlar kendi kaderlerini tayin etme imkan ve ihtimalleri yoktur. Beş dakika sonramızın ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

“Hendek olaylarına destek vermeyen Batman halkına teşekkür ediyorum”

Hendek olaylarında Batman’ın gösterdiği tavırdan dolayı Batman halkına teşekkür eden Kurtulmuş, “Yakın zamanlarda da ne yazık ki, Doğu ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere burada da ayrılıkçı bazı firiklerin kullanarak milletin arasına fitne tohumları ekmek isteyenler hem de dışarıdan aldıkları bir takım desteklerle silahlarla lojistik desteklerle bu memleketin altını üstüne getirmeye çalıştılar. Çok şükür burada Batman halkına saygılarımızı, sevgilerimi bir kez daha ifade ediyorum. Bu çukur eylemlerinin olduğu yerde zamanda Batman istisnaydı, Batman terör örgütlerine burada çukur kazarak, halka hayatı zindan etmesine müsaade etmedi. Burada savaş diliyle konuşmanın, ötekileştirmenin insanlara hiçbir faydası olmadığını, kitaplar boyu anlatmaya gerek yok. Türkiye’nin yakın tarihine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Dolayısıyla bir barış ve kardeşlik diliyle konuşacağız ve bütün dostlarımızı, arkadaşlarımıza tekraren söylüyorum biz, tek tip insan değil, farklı farklı insanlar barış ve kardeşlik dilini kullanabilen, ortak hedeflerde buluşabilen bir kitleyi oluşturmak durumundayız” dedi.

Konuşmalarının ardından salonundaki katılımcıların sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, daha sonra STK temsilcileriyle bir araya gelmek için salondan ayrıldı.

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