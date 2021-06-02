AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında işbirliği protokolü imza töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Hedefimiz 2 kardeş ülke arasındaki bu ilişkileri son derece ileriye götürerek zenginleştirmek, kökleştirmek ve kalıcı hale getirmektir” dedi.

AK Parti Genel Merkezi, Giriş kat Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Ermenilerin belli bir takım hadsizliklerine rağmen Azerbaycan devletini, savaş sonrası dönemde sağduyu ile hareket etmesi dolayısıyla tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Yeni Azerbaycan Partisi Başkanvekili Tahir Budaqov ise yaptığı konuşmada, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bize güç verecek. Biz bu tarihi zaferden sonra Azerbaycan’ın bölgede toprak bütünlüğünün tamamlanmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin ana yurtlarının işgal edilmesine seyirci kaldılar”

AK Parti’nin Türkiye’nin ve Yeni Azerbaycan Partisinin ise Azerbaycan’ının hakim iki partisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Yeni bir tarihsel dönemin içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Azerbaycan’ının 44 gün süren Karabağ işgalden kurtarmaktaki ve üstün muzafferiyeti ile sonuçlanan savaşında dostlarımızın yanında yer aldık. Türkiye olarak 2 ayrı devlet fakat tek bir millet olduğumuzu göstermiş olduk. 30 yıl süren işgal süreci dünyanın bir çok ülkesinin sözde arabuluculuk ya da barışı sağlamak için devreye girmiş olmasına rağmen bir arpa boyu ilerleyemedi. Minsk üçlüsü başta olmak üzere bu süreçte inisiyatif almak için otaya çıktığını söyleyen ülkelerin, tabiri caizse Karabağ işgali sırasında kılı kıpırdamadı. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ana yurtlarının işgal edilmesine seyirci kaldılar. Hocalı katliamı başta olmak üzere bir çok katliama da göz yumarak sessiz kaldılar. Bu Azerbaycan için dayanılamaz bir noktaya gelmişti. Ermenilerin başlattığı 2. Saldırı sonrasında 2. Karabağ savaşı ile birlikte fevkalade bir başarı elde edildi. Azerbaycan işgal edilen topraklarının büyük bir kısmını kurtarmış oldu. Bu tarihi zafer dolaysısıyla bir kere daha Azerbaycanlı kardeşlerimize üstün memnuniyetimizi ve bu tarihi başarıdan duyduğumuz iftiharı ifade etmek isteriz. Bu savaş sırasında şehit düşen kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Ermenilerin belli bir takım hadsizliklerine rağmen Azerbaycan devletini, savaş sonrası dönemde sağduyu ile hareket etmesi dolayısıyla tebrik ediyorum”

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Sahada kazanılan bu büyük zaferin inşallah bundan sonraki dönemde hem Azerbaycan halkına hem de Türkiye’ye çok ciddi kazanımlar vermesini sağlamak için şuurla hareket edeceğiz. Bu savaştan sonra mağlubiyetin verdiği hırsla yada başka ülkelerin kendilerine vermiş olduğu fikri, siyasi desteklerle Ermenilerin belli bir takım hadsizliklerine rağmen Azerbaycan devletini, savaş sonrası dönemde sağduyu ile hareket etmesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Vakit elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek ve özellikle Nahçıvan ile Azerbaycan arasında açılan bu koridorun en iyi şekilde işlemesini temin etmek. Burada bölge ülkeleri ile birlikte kalıcı bir barışın, istikrarın oluşması için gayret sarf etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü’de yapmış olduğu 6 bölge ülkesinin işbirliği içerisinde ‘Kafkasları nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz?’ çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Türkiye, Rusya, İran, Azerbayacan, Ermenistan ve Gürcistan Böylece bunu yapabilirsek bölge dışı ülkelerin Kafkasya bölgesine müdahale etmesinin önüne geçmiş olacağız. Özellikle açılan bu koridor üzerinden Türkiye’nin, Nahçıvan’ın, Azerbaycan’a ve arasındaki Türk illerine bağlanmasını sağlayacak olan bu tarihi fırsattan da istifade edeceğiz. Aynı şekilde ulaşım bakımından hem kara hem demir yolları ulaşımının sağlanması için bütün güçlerimizi seferber edeceğiz. İki ülke arasında kültür, sanat, eğitim anlamında bir çok konuda güçlerimizi birleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 2 kardeş ülke arasındaki bu ilişkileri son derece ileriye götürerek zenginleştirmek, kökleştirmek ve kalıcı hale getirmektir”

Kurtulmuş, “2 parti arasında savaş şartları olmasına rağmen yoğun bir ilişki dönemi geçirdik. 3 kez Azerbaycan heyeti buraya geldi. Neler yapılabilir bunları konuştuk. Ayrıca yine bu süreç içerisinde 2 video konferans ile 2 konu üzerinde görüşlerimizi müzakere etme imkanı bulduk. Bunlardan birisi bölgedeki enerji yollarının daha verimli nasıl kullanılabileceği hususundaki görüşmeydi. Uzun saatler süren bir müzakere oldu. İkincisi ise 24 Nisan’da sözde ermeni soykırımı lafının telaffuz edilmesinden sonra bölgede Türkiye ve Azerbaycan’ın oluşturduğu bu güç ne tür stratejik, jeopolitik imkanlarla fırsatlarla ve ya tehditler ile karşı karşıya olduğunu müzakere ettiğimiz bir görüşme oldu. Bundan sonraki süreçlerde de bunu devam ettireceğiz. Hedefimiz 2 kardeş ülke arasındaki bu ilişkileri, iktidar partiler üzerindeki ilişkileri de son derece ileriye götürerek zenginleştirmek, kökleştirmek ve kalıcı hale getirmektir. Böylece bu kalıcı ilişkiler sonraki yüzyıllara da kalacak. Protokolün her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ikili protokolü imzaladı.