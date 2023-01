Kurtulmuş: "Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulubey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sayacabaşı Bungalov Evleri ile Uluğbey Seyir Terası’nın resmi açılış programına katıldı. Ulubey Belediyesi Sayacabaşı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen açılış programında konuşan Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, özellikle son dönemde Ulubey ilçesinin güzel hizmetler aldığını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de Ulubey ilçesine sürekli olarak destek olduğunu kaydeden Kurtulmuş, ilçede yapılan tüm hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, yapılan tesislerin hayırlı olmasını temenni etti.

"Türkiye her alanda dünya ile yarışabilecek bir noktaya gitmektedir"

Türkiye’nin fevkalade tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde Allah’a çok şükür Türkiye bundan 20-30 sene evvel hayallerimizde dahi olmayan birçok şeyin gerçekleştiği bir ülke haline gelmiştir. Eksiklerimiz var ama sonuç itibarıyla Türkiye her alanda dünya ile yarışabilecek bir noktaya doğru gelmektedir. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, içeride birlik ve dirliğini sağladıkça, düşmanlarına karşı her türlü mücadeleyi kararlılıkla verdikçe birilerinin de bundan rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz" dedi.

"Türkiye küçük hedefler ve gündelik hesaplar ile vakit kaybedemez, önüne büyük hedefler koyması lazım"

"Türkiye’nin her alanda güçlendiği bir dönemde organize sanayi bölgeleri yetmiyor, ya yenileri isteniyor ya da mevcutların genişletilmesi isteniyor. Her ilimizde Türkiye’nin üretim kabiliyetinin kapasitesinin giderek yükseldiğini görüyoruz" diyen Kurtulmuş, "Türkiye son 9 çeyrekte sürekli büyüyen ender ülkelerden birisi olarak, dünyanın parlayan bir ekonomisi olarak ortaya çıkıyor. Aynı şekilde 253 milyar doları aşkın bir ihracatı ile Türkiye önemli bir hedefini yakalamış bulunuyor. Türkiye milli savunma sanayiinde yüzde 80’ler seviyesinde yerliliğe ulaşıyor, 31,4 milyon kişilik istihdam oranı ile pandemi öncesindeki seviyenin üzerine çıkmış bulunuyor. Bizim gibi ülkelerin hedeflerinin olması gerekiyor. Biz sıradan bir millet ve ülke değiliz. Biz, Selçuklu ve Osmanlı’nın torunları olan bir milletiz. Türkiye küçük hedefler ve gündelik hesaplar ile vakit kaybedemez, önüne büyük hedefler koyması lazım. Hedefimiz yeniden güçlü Türkiye’yi kurmaktı, çok şükür bu 20 yıllık süre içerisinde bunun altyapısı hazırlandı. Türkiye eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete her alanda yapmış olduğu büyük hizmetleri ile güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki altyapısını tamamlamış oldu" ifadelerine yer verdi.

"6’lı ganyan iktidarda olsaydı, 20 yılda yaptıklarımızı yapamazdı"

2023 yılında Türkiye’nin yeni bir sayfa açacağını kaydeden Kurtulmuş, 2023 yılında Türkiye yüzyılının başlayacağını, ülkenin dünya lideri olarak öne çıkacağını ifade etti. Kurtulmuş, "Allah’ın izni ile bu millet, Cumhuriyet Halk Fırkası ve gölgesinde duranlara iktidar yüzü göstermedi ve bundan sonra da göstermeyecektir. Bunların iktidara geleceğini sanmıyorum ama sadece var sayalım. Şöyle, 20 yıldır bu adamlar iktidarda olsaydı, sizin (kalabalıktan bir vatandaş) tabiriniz ile 6’lı ganyan iktidarda olsaydı bu projelerden hangisini yapabilirdi?" şeklinde konuştu.

"Halen adaylarını açıklayamıyorlar"

Programa katılan vatandaşların, "Onlar konuşur, AK Parti yapar" lafı üzerine konuşan Kurtulmuş, "Onlar konuşamıyor da, şimdi polemik yapmak istemem ama kaç keredir oturuyorlar, yiyorlar konuşuyorlar ama aday kimi yapacaklarını söylemeyip, seçim zamanı söyleyeceklerini belirtiyorlar. İşte seçim geldi, adayı açıklamamaları adayı tespit edemediklerinden değil, esas zorlukları hangi koşulda nasıl konuşacaklarını bilemediklerindendir. Çünkü her birisinin farklı bir görüşü vardır. Ekonomi, Mavi Vatan, terörle mücadelesinde ortak bir fikirleri yoktur. Bunun için milletin önüne çıkıp açıklayamıyorlar. Bizim adayımız bellidir, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, programda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak verilen destekler ile Ulubey ilçesinde çok güzel çalışmaların hayata kazandırıldığını söyledi. Ulubey ilçesine kurulacak lisanslı depoculuk ile buranın fındığın merkezi olacağını kaydeden Başkan Güler, ilçenin her noktasına yatırımların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Programda Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da bir konuşma yaparak, açılışı gerçekleştirilen projelerin hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile toplu açılış töreni için kurdele kesildi.

Programda Kurtulmuş’a; Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.