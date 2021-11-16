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Kurtulmuş: “Eğer bir şeylerden özür dilenecekse 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı CHP özür dilemelidir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı “helalleşme” içerikli paylaşımıyla ilgili, “Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ama bunu bir seçim manevrası olarak gündeme getiriyorlarsa, bundan bir sonuç almayacaklarını peşin peşin söylemek isterim. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi özür dilemelidir” dedi.

Politika 16.11.2021, 20:53
Kurtulmuş: “Eğer bir şeylerden özür dilenecekse 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı CHP özür dilemelidir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı “helalleşme” içerikli paylaşımıyla ilgili, “Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ama bunu bir seçim manevrası olarak gündeme getiriyorlarsa, bundan bir sonuç almayacaklarını peşin peşin söylemek isterim. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi özür dilemelidir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi Başkanlığını ziyaret etti. ASRİAD Yöneticileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmasında 88 yaşında yaşamını yitiren Sezai Koç’a Allah’tan rahmet dilediğini ifade ederek ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gıda sektöründeki zincirlerin kırılması ile birçok büyük ve gelişmiş ülkede marketlerde rafların boşaldığı, insanların temel gıda maddelerini tedarik edemez hale geldiği ve hatta tedarik etseler bile fiyatların olağanüstü yüksek seviyelere çıktığı, bazı temel gıda maddelerinde iki katına hatta daha üzerine çıkan gıda fiyatları artışları ile dünya karşı karşıya kalmış oldu.”

“Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar hızlı ve farklı alanlarda gelişmelerle dünya ekonomisi bir baskı ve kriz altına girmemişti”

Ekonominin ve büyükşehirlerdeki hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan enerji alanında gelişmeler yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, “Enerji alanında hemen hemen bütün enerji çeşitlerinde büyük bir maliyet artışı ortaya çıktı. Petrolde ve doğalgazda neredeyse iki üç kat seviyesinde artışlar ortaya çıktı. Bu da dünya ekonomilerini ciddi şekilde etkileyen dünya ekonomilerindeki özellikle üretimle ilgili süreçleri olumsuz etkileyen bir sonuç olarak ortaya çıktı. Bütün bunların yanı sıra birçok temel maddede de artışlar ortaya çıktı. En önemlisi de emtia fiyatlarındaki olağanüstü yüksek fiyatların ortaya çıkmış olmasıdır. Bakırdan kalaya, gümüşten altına kadar birçok temel üretim maddelerinde yine iki katı aşan fiyat artışları ile karşı karşıya kaldık. Ben iyi kötü ekonomiden anlayan birisi olarak şunu söyleyeyim: Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar hızlı ve farklı alanlarda gelişmelerle dünya ekonomisi bir baskı ve kriz altına girmemişti. Ayrıca sağlık sorunlarının getirdiği şartlar dolayısıyla şunu gördük: Eğitimden üretim şekillerine kadar, çalışma şartlarına kadar birçok alanda eskiden bildiğimiz o klasik usullerin dışına çıkma mecburiyetimiz var. Uzun bir süre Türkiye’de de eğitim online olarak yapıldı. Dünyanın her yerinde en büyük üniversitelerde dahi doktora ve yüksek lisans programları online olarak yapılıyor. Üretim şekilleri, evden çalışma yöntemleri ciddi şekilde gelişmiş oldu. Bu anlamda dünya üretim şekilleri çalışma usulleri bakımından da yeni bir sürecin içerisinde girmiştir” dedi.

“84 milyonda bir tek kişi bile Covid-19’dan dolayı tedavi edilmezlik durumu ile karşılaşmadı”

Büyük problemlerin küresel ekonomide ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin de bu gelişmelerden tabii ki kaçınılmazdır. Türkiye nihayetinde dünyada artık hiçbir ekonominin kendisini izole ederek küresel şartlardan uzak yaşayabilmesi imkan ve ihtimali yoktur. Türkiye bu süre içerisinde görece olarak gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere birçok ülke ile kıyaslandığında bu süreci fevkalade sürdürmüş bugüne kadar getirmiştir. İlk günden itibaren bir tarafta sağlık tedbirleri bir tarafta ekonomik hayatın gerektirdiği beceriye sahip olma arasında zaman zaman bir tarafa zaman zaman diğer tarafa ağırlık vererek tedbirler alınmış ve bugüne kadar gelinmiştir. Dünyadaki sağlık sistemi en başarılı şekilde yürüyen birkaç ülkeden birisi Türkiye olmuştur. Burada daha önceki süreçlerde yapılmış olan şehir hastanelerinin önemli bir payı vardır. Ayrıca pandemi şartlarında da çok kısa bir süre içerisinde, İstanbul’da iki büyük hastane 45 gün gibi kısa süre içerisinde hizmete sokularak korona virüs dolayısıyla tedavi edilmek mecburiyetinde olan hiçbir hasta kapıda bırakılmamıştır. 84 milyonda bir tek kişi bile koronadan dolayı tedavi edilmezlik durumu ile karşılaşmadı” diye konuştu.

“Asgari ücretin hakkaniyet ölçüleri içerisinde hükümetimiz tarafından belirleneceğini ümit ediyoruz”

Küresel şartlardan dolayı Türkiye’de enflasyonun yükseldiğini ve bazı temel maddelerde özellikle fiyatların yükselmekte olduğunun farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, “Maalesef bir kez fiyatı yükselen şey geriye gelmiyor. Bunu dengelemek için özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave tedbirler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların en başından asgari ücret geliyor. İnşallah hakkaniyet ölçüleri içerisinde gerçekten emekçilerimizin de bir asgari ücretin hükümetimiz tarafından belirleneceğini ümit ediyoruz. Aynı şekilde emeklilerimizle ilgili onların da gelirlerini artıracak bazı tedbirler üzerinde durulacaktır” dedi.

Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin zorlu süreç içerisinde karşılaştığı adımların başka bir ülkede karşılaşıldığı durumda bu durumdan olağanüstü bir propaganda yapılacağını söyledi.

“CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletten ayrı düşmüş, milletin hissiyatından ayrı düşmüş, milletin değerlerinden ayrı düşmüştür”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı “Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” içerikli paylaşımına atıfta bulunan Kurtulmuş, “Bu sözlerin inşallah ne manaya geldiğini bilerek bu helalleşmeyi gündeme getiriyordur. Hele hele o tek parti zamanlarına girmiyorum. Oralara girersek oradaki defter çok kabarık ama çok partili siyasi hayatımızda dahi konuları açtığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi’nin hakikaten milletimizle helalleşmesi gereken çok konuları vardır. Samimiyetle helalleşmelerinin kendileri için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletten ayrı düşmüş, milletin hissiyatından ayrı düşmüş milletin değerlerinden ayrı düşmüştür. Tabiri caizse, ‘Millet başka telden çalmış, devlet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi başka telden çalmıştır.’ Ne yazık ki çok partili siyasi hayatımızda da CHP hep darbelerin, olağanüstü dönemlerin destekçisi olarak görülmüştü” dedi.

“Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir”

CHP’yi işaret ederek, 1960 darbesi öncesinde ve sonrasındaki süreçlerde sevinerek Türkiye’nin gündemini dolduran bir siyasi parti olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Aynı şekilde Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde ikna odalarında 17-18 yaşındaki kızlarımızı ikna ederek başlarını açtırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partililer ve zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde 27 Nisan muhtırası sırasında ‘Ordu göreve.’ manşetlerinin atıldığı ve ‘Cumhuriyet Mitingleri’ adı altında seçilmiş hükümete karşı eylemler gerçekleştirildiğinde bunların arkasında Cumhuriyet Halk Partisi yok muydu? Dolayısıyla evet çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ama bunu bir seçim manevrası olarak gündeme getiriyorlarsa, bundan bir sonuç almayacaklarını peşin peşin söylemek isterim. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.

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