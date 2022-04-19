AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası konuşan Kurtulmuş, “İmam hatip okullarının tarihi aynı zamanda bir sürü engellemelerle karşılaşılan önemli bir tarihtir. Şimdi bugün çok şükür, Türkiye’nin her yerinde hem ortaokul hem de lise olarak sayısal olarak yükselmiş bir imam hatip meselesi ile karşı karşıyayız. Bugünlere kolay gelinmedi. Geçmiş dönemlerde büyük engellerle karşılaşıldığı gibi yakın zamanda da katsayısı zulmü ile imam hatip mezunlarının üniversiteye gitmesinin önü kapandı. Sayısal olarak iyice azalması sağlanarak çok sayıda okulun kapısına kilit vuruldu. Bugün imam hatip mezunları öğrencilerimiz dilediği gibi fakülteye gidebiliyor. Türkiye’nin her yerinde diledikleri gibi meslek sahibi olabiliyorlar. Birçok imam hatip mezunları öğrencilerimiz artık ilk binde” dedi.

“Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız”

Norveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösteren Kurtulmuş, “Ramazan esenlik ayıdır, barış ayıdır, huzur ayıdır. İslam adı üstünde barış, selamet ve esenlik dinidir. Maalesef Müslüman dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı, hatta Müslümanları da aşan büyün insanlık için felaket olan bir durumla karşı karşıyız. Buna da yeni adı ile İslamofobi diyorlar. Son zamanlarda dünyanın birçok yerinde bu İslam karşıtlığına şahit oluyoruz. Bu mübarek ramazan günlerinde önce Norveç’te, arkasından da bugün Danimarka’da ırkçı insanlık düşmanı bir faşist, hem de polislerin himayesi altında, arkasına gizlendiği siyasi partinin gücünü de alarak Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Bu asla kabul edilemez. Bu eylem sadece bir kişinin yaptığı eylem değildir, bu eylem ona müsamaha eden zihniyetin hoş gördüğü bir ahlaksızlıktır. Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına müsaade etmekle İncil’in Tevrat’ın yakılmasını müsaade etmek arasında zerre fark yoktur. Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız” ifadelerini kullandı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Bizleri bir araya getiren Mamak İmam Hatip Mezunları Derneği başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz 3. yılımızı doldurduk. Gece gündüz çalışıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın& ilkesine bağlı olarak ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.