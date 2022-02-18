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Kurtulmuş: “6 muhalefet partisi değil 7 parti var, HDP gizli ortaklarıdır”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te basın temsilcileriyle bir araya geldi. Basın temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu masada 6 değil 7 parti vardır. Orada 7. parti HDP de vardır" dedi.

Politika 18.02.2022, 12:14 18.02.2022, 12:22
Kurtulmuş: “6 muhalefet partisi değil 7 parti var, HDP gizli ortaklarıdır”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te basın temsilcileriyle bir araya geldi. Basın temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu masada 6 değil 7 parti vardır. Orada 7. parti HDP de vardır" dedi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesinin kendileri açısından bir sıkıntı oluşturmadığını ifade ederek, o masada HDP’nin de gizli olarak yer aldığını söyledi. Ekonomik şartlardan bahseden Kurtulmuş, yaz aylarında ekonomideki zor tablonun kolaylaşacağının altını çizdi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkececi, “Gaziantep İstanbul’dan sonra en önemli şehirdir. Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuşa ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Mesele Gaziantep olunca bir ve bütün oluyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Gaziantep’in çok farklı kültürlerin yaşadığı bir barış kenti, üretim kenti olduğunu vurguladı.

“Türkiye güçlü bir ülke olmak zorunda”

Bölgesel geç dengelerine değinen Kurtulmuş, “Dünyanın içinden geçtiği dönemin şartların Türkiye’nin bu coğrafyada yeniden güçlü bir ülke olmaktan başka çaresi yok. Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir gerilim var. Devlet olarak en büyük temennimiz barıştır. Bizim milli çıkarlarımız bu coğrafyanın bütünlenmesidir. Bu sorunun diplomatik olarak çözülmesi taraftarıyız. Ben iki tarafında kırmızı çizgiyi aşmayacağını düşünüyorum. Türkiye’nin bir güç olarak devreye girmesiyle bu krizi çözülmesi temenni ediyorum. Ermenistan tarafından olumlu sinyaller geliyor. İnşallah Güney Kafkasya’da da bir barış sağlanacaktır. Cumhurbaşkanımızın BAE yaptığı ziyaret tarihidir. Bölgenin barışına önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Milletimizin ağır yükünü azaltmak için her gün yeni kararlar alıyoruz”

Milletin fiyat pahalılığı yükünü azaltmak için her gün yeni kararlar aldıklarını söyleyen Kurtulmuş, “Özellikle Aralık ayında yaşadığımız daha doğrusu tesirlerini hissettiğimiz ekonomik gelişmelerdir. 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkileyen pandemiden dolayı ekonomik ve sosyal etkileri olan ve bundan sonra 10 yılı etkileyecek bir süreçten geçtik. 2020 yılında sadece 2 ülke pozitif olarak büyüdü. Bunlarda birisi Türkiye diğeri Çin’dir. Türkiye yaptığı üretimlerle pandemi öncesi sürece ulaşmış durumdadır. Üretmeye de devam edeceğiz. Gıda ve enerji alanındaki olağanüstü fiyat artışları tüm ekonomiyi etkiledi. Türkiye çok direndi, ancak son aralık ayında önce döviz yükselişi ve arkasından hayat pahalılığı süreci ile ekonomik gidişatı hissediyoruz. Bunu söyleyince muhalefet bozuluyor ama muhalefet bu tedbirleri biliyor da iktidar bilmiyor mu algısını var. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milletin yaşadığı ağır yükü nasıl hafifletiriz, konusunda her gün yeni bir karar alınıp yeni atımlar atılıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye üreterek ihracattan kazandığı paralarla büyüyebilir”

Kurtulmuş, Türkiye’nin üretmesi ve ürettiği ürünleri ihracat ederek para kazanması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye dışarıda gelecek sıcak para ile ve yüksek faizle kendi ekonomik ihtiyacını karşılayamaz. Türkiye üretip, ihracat yaparak dışardan kazandığı paralarla ekonomisini güçlendirmek durumundadır. Yolumuz budur. Üretim yatırım ve istihdam destekli bir yatırım modeli ile yolumuza devam ediyoruz. Döviz kurlarında sabit bir yatay geçişe geçtiğini görüyoruz. İstikrar bir ülkenin can damarıdır. Bu istikrarın sağlanması için önemli bir adım atılmıştır. Küresel fiyat artışlarından kaynaklanan artışlar ve vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak adımlar atılacak. Asgari ücretin arttırılması konusunda vatandaşımızın yanında olmaya devam ettik. Elektrik enerjisinde ilave bir indirimin yapılacağı bakanlık tarafından gündeme getirilmesi, sorunların farkındayız. Öldük, bittik edebiyatı yapmadan ne kadar vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuz biliyor ve vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri arttıracak adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Yaz aylarında ekonomideki zor tablo kolaylaşacak”

Yaz aylarında ekonomideki zor tablonun deşeceğini belirten Kurtulmuş, “Yaz ayları ile birlikte ekonomideki zor tabloyu kolay hale geleceğini biliyoruz. Şartlara ne olursa olsun bizim siyasi hedefimiz yeniden güçlü türküye olmaktır. Şartlar ne olursa olsun bütün imkanlarımızı bu istikamette harcayacağız. Türkiye en kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisine girecektir. Çok kısa sürede bunlar gerçekleşecektir. Bu ülke için doğru sözlere kulak vereceğimizi ilan ediyorum” sözcüklerini kullandı.

“Masadaki 7. parti HDP’dir”

6 Muhalefet partisinin bir masa etrafında buluşmasına değinen Kurtulmuş, “6 muhalefet partisi biz partilerin bir araya gelip konuşmasından rahatsız değiliz ama ne konuşulacaksa açık şekilde konuşulmalıdır. Siyasetleri Erdoğan karşıtlığı üzerine konuşludur. Bu partilerin neyi ne şekilde çözecekleri programlarla milletin karşısına çıkmalıdır. 2023’e çok süre kalmadı. Önce bu millet bu partilerin hangi temel konularda bir araya geliyorlar bunu bilmek ister. HDP bu ittifakın neresindedir. Milletimiz bunu bilmeli ve değerlendirmeli. Onlar ittifakları gizli olarak HDP ile müttefikler. Hem HDP’yi küstürmeden gizli bir ittifak yürütüyorlar. Bu masada 6 değil 7 parti vardır. Orada 7. parti HDP de vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Bunu konuşabiliriz ancak bu ülkede hakem millettir. Bu sisteme nasıl geri gideceğinizi anlatırsınız. Sonra seçilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı sisteme hakaret millete hakarettir. Millet bunu değiştirmek isterse değiştirir” diye konuştu.

#Numan Kurtulmuş
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