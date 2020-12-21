Kürsüde rahatsızlanan Fuat Oktay'ın durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'na katıldı.

Oktay kürsüde konuşma yaparken aniden rahatsızlandı. Konuşmasına ara veren Oktay'a görevliler yardım etti.

Kürsüden görevlilerin yardımıyla inen Oktay, revire götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından yeniden kürsüye çıkan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" dedi.

Tansiyon düşüklüğü yaşadığı belirtilen Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.