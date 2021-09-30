Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla İstanbul AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla İstanbul AK Parti İl Başkanlığı tarafından Beyoğlu’nda bir otelde organize edilen programla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Programa Bakan Ersoy’un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin kültür, sanat ve eğlence sektörleri olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Turizm sektörünün girişimci ruhu, esnek yapısı en hızlı bir şekilde bu krizde yol almasını sağlıyor. Sizlerin Bakanlıkla, kamuyla yapmış olduğunuz iş birliği sayesinde aldığımız hızlı önlemlerle rakiplere göre daha hızlı bir çıkış yakalamaya başladık. Bu sene sezona girerken çok belirsiz bir sezon oldu. Devamlı dalgalanmalar oldu. Sezona girerken 25 milyon turist, 20 milyar dolar bir gelir hedeflemiştik. Eylül sonu itibarıyla 20,5 milyon turist rakamını, 16 milyar dolardan fazla geliri yakalamışız gibi gözüküyoruz. Kesin sonuçlar Ekim sonu gibi TÜİK tarafından açıklanacaktır. Kalan 3 ayı da düşündüğünüz zaman 25 milyon turist, 20 milyar dolar geliri inşallah hep beraber aşacağız" dedi.