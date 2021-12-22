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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 3 bin 480 eserimizi yurt dışından getirdik”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 3 bin 480 eserimizi yurt dışından getirdik” dedi.

Politika 22.12.2021, 17:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 3 bin 480 eserimizi yurt dışından getirdik”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 3 bin 480 eserimizi yurt dışından getirdik” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye’de ilk kez görsel sanatlar ve yeni medya alanında sanat ve teknolojiye mekan kazandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özgün dokusu korunarak tadilatı gerçekleştirilen Cumhuriyet Müzesi yerleşkesi içerisindeki sığınakta açılan “Sığınak: Sanat ve Teknoloji İçin Alan” isimli serginin açılışına katıldı. Dijital açıdan çalışmalar yapan sanatçılara ve sanatseverlere deneyim alanı sunacak olan sığınakta ilk olarak dijital tasarımcı Tamer Nakışçı’nın eserleri yer aldı. Burada Nakışçı’nın eserlerini inceleyen Bakan Ersoy, bir de serginin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarından bahseden Ersoy, 2021 yılında son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşarak 3 bin 480 eserin yurt dışından getirildiğini ifade ederek, “Ülkemizin dört bir yanında yeni kültür-sanat merkezleri inşa ediyor, yeni sanatçıların yetişmesine imkan sağlayacak altyapı hizmetlerini sunuyoruz. Gençlerimizin kültür ve sanat alanında geliştirdikleri projeleri destekliyor, hem maddi hem manevi olarak onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bir yandan yurt dışında medeniyetimize ait yapıları ayağa kaldırırken, diğer yandan tarihimize ait eserlerin izini sürüyor, o eserlerin ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Bu çok önemli hususa dikkat buyurmanızı rica ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 3 bin 480 eserimizi yurt dışından getirdik. Bu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz en önemli çalışmalardan biri de yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de tarihi eserlerimizin restorasyonudur” diye konuştu.

“Uzun sürecek bir yapılanmanın ilk projesi olmaktan gurur duyuyorum”

Serginin ilk deneyimleyicisi olan, eserleri sergide gösterilen Tamer Nakışçı ise düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Daha çok uzun sürecek bir yapılanmanın ilk projesi olmaktan gurur duyuyorum tabii ki. Tasarım ile sanat arasında durduğum bir nokta var. Dijital sanat deyince dijital katmanın ilk akla gelen iki boyutlu veya sadece video üzerinden çıkartıp daha hacimsel işlerle burada bir seçkimle ve yeni deneysel projemle burada sizlerle bulunma şansı elde ettim. O yüzden çok şanslıyım, çok heyecanlıyım, çok keyifliyim.”

Sergi açılışına Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı ve birçok sanatsever katıldı. Cumhuriyet Müzesi’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek sığınak, yılın özel günlerinde “Cumhuriyet ve Atatürk” temalı görsel gösterilerde sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

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