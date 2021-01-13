Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 499 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Demircan, "Bu sene inşallah PKK’nın son yılı olsun. Annelerin, babaların bu konudaki azimli, kararlı duruşu bizim için en büyük moraldir" dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerden bulunmak üzere Diyarbakır’ gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 499 gündür HDP binası il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ziyarette aileler Demircan’a fotoğrafını gösterdikleri çocuklarının dağa nasıl kaçırıldıklarını anlatarak, çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Azimli, kararlı duruşunuz bizim için en büyük moraldir"

Ailelerle tek tek görüşen Demircan, Diyarbakır’daki ilk duraklarının HDP önündeki anne ve babalar olduğunu belirterek, "Devletimizin terörle mücadelesinde en büyük güç, elbette milletimizden aldığı güçtür. Burada annelerin, babaların varlığının özellikle güvenlik güçlerimizin üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Terörle mücadelede devletimiz kararlıdır. Çok da güzel neticeler aldı. İnşallah bu neticeleri devam ettirecek. Bu sene inşallah PKK’nın son yılı olsun. Annelerin, babaların bu konudaki azimli, kararlı duruşu bizim için en büyük moraldir" diye konuştu.