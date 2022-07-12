Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran’da 3’lü zirve gerçekleştirecek.