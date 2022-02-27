Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehitlerin yazdığı destanları anlatan kısa film yarışması düzenliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Roketlerin üzerimize yağmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir" dedi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, "Rus heyeti, Ukraynalılar ile görüşmelere başlamak için Belarus’un Gomel kentine geldi" ifadeleri kullanıldı.
Kremlin’den yapılan açıklamada, "Rus heyeti, Ukraynalılar ile görüşmelere başlamak için Belarus’un Gomel kentine geldi" ifadeleri kullanıldı.
Politika 27.02.2022, 10:27
Kremlin’den yapılan açıklamada, "Rus heyeti, Ukraynalılar ile görüşmelere başlamak için Belarus’un Gomel kentine geldi" ifadeleri kullanıldı.