Kremlin’den Putin-Biden münazarası için tarih

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden ile online ortamda canlı görüşme önerisine yönelik, "Putin’in Biden’a münazara teklifi sürüyor. Davet açık, pazartesi ya da Biden için başka bir tarih de olabilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Amerikan kanalı ABC’ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında ilişkiler daha da gerildi. Dün Rusya lideri Putin, Biden ile online ortamda canlı görüşme yapabileceğini, tarih için bugün ve Pazartesi uygun olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in teklifini yineleyerek, “Putin’in Biden’a münazara teklifi sürüyor. Davet açık, pazartesi ya da Biden için başka bir tarih de olabilir. Rusya’yı anlatmam gerekirse Devlet Başkanı (Putin) her şeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, yalnızca iki ülkenin değil, tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabi ki Biden’ın sözlerini duymazdan gelemezdik” ifadelerini kullandı.

"ABD’den yanıt bekliyoruz"

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD tarafından yanıt beklediklerini belirterek, “Başkan Putin’in, Biden ile görüşme teklifi hala geçerliliğini koruyor. Bu konuyla ilgili diplomatik kanallar üzerinden çalışmalar sürdürülüyor. Şuan için ABD’den yanıt bekliyoruz” dedi. Beyaz Saray’dan teklifin reddedilmesi durumunda Kremlin’in takınacağı tavrı soran gazeteciye Peskov, “Görüşme girişimlerimizin sonsuza dek devam etmesi beklenemez” şeklinde yanıt verdi.

Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile ABD gerilimini görüştü

Rusya lideri Putin’in sabah saatlerinde Güvenlik Konseyi’ni topladığı bildirildi. Biden’ın ifadelerinden sonra gerçekleştirilen toplantıda konsey üyeleri ile ABD-Rusya ilişkileri ve güvenlik konularının ele alındığı, Rus istihbaratının çalışmaları ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin görüşüldüğü öğrenildi. Toplantının ardından Putin’in Kremlin Sarayı’ndan ayrılarak Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Sibirya’daki Tayga bölgesine hareket ettiği ve hafta sonunu burada geçireceği aktarıldı.