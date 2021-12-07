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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ABD’nin güçlü ekonomik önlemleri içeren yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini söyledi.
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Politika 07.12.2021, 23:13
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.