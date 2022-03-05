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Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.
Politika 05.03.2022, 19:42
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.