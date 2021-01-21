Kremlin Sözcüsü Peskov’dan Biden açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin 46. Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden’a ilişkin, “Biden’ın Başkanlık görevini devralması, Rusya açısından hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Rusya, yıllardır olduğu gibi ABD ile iyi ilişkiler aramaya devam edecek” dedi.

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden, dün Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile görevi eski Başkan Donald Trump’tan resmen devraldı. Dün itibariyle göreve başlayan Biden’a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Rusya’dan ise temkinli bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Biden’ın başkanlığının Rusya açısından hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayarak, “Rusya, yıllardır olduğu gibi ABD ile iyi ilişkiler aramaya devam edecek. Rusya’nın çabalarına yönelik Washington’dan gelen bir siyasi irade olup olmayacağı tamamen Biden ve ekibine bağlı” dedi.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’dan da açıklama geldi

Biden’ın dün Washington’daki Kongre binasında gerçekleştirilen yemin törenine katılan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov ise, “Biden’ın yemin töreninde yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim. Rusya ve ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını umut ediyorum. Rusya ve ABD ilişkileri açısından yeni bir sayfa açılmasını umduğumuzu defalarca dile getirdik” dedi.