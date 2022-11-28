Kremlin Sözcüsü Peskov: "Zaporijya Nükleer Santrali’nden geri çekileceğimize dair bir ihtimal aramaya gerek yok"

Ukrayna tarafından Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali’nden geri çekilmek için hazırlıklarda bulunduğu yönünde gelen iddialara cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Zaporijya Nükleer Santrali’nden geri çekileceğimize dair bir ihtimal aramaya gerek yok" dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nden sorumlu Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom) Başkanı Petro Kotin’in, Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nden ayrılmak için hazırlıklar yaptığını iddia etmesinin ardından Rusya tarafından yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konu ile ilgili yaptığı açıklamada böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyleyerek, "Belirtilerin olmadığı ve olamayacağı yerlerde herhangi bir ihtimal aramanıza gerek yok" karşılığını verdi.

Rusya Birleşik Demokrat Partisi’nin (Yabloko), ülkede seferberliğin sona erdiğine dair bir kararname çıkarılması talebine de yanıt veren Peskov, "Bu talebin ne zaman geldiğini ve içeriğini görmedim. Dolayısıyla bir şey söyleyemem. Neticede bu Savunma Bakanlığı’nın konusu olduğu için detaylar orada açıklığa kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Putin’e halkın desteği önemli"

Son yayınlanan anketlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan güvende artış gözlenmesini de yorumlayan Peskov, "Putin’e halkın desteği önemli bir konu. Aslında Putin, tüm kararlarını ve çalışmalarını bu geniş desteğe dayandırarak alıyor. Devlet başkanına duyulan güvene gelince, bunlar her zaman yüksek rakamlı sonuçlar. Haftadan haftaya çok küçük değişiklikler oluyor" şeklinde konuştu.

"Bu tür siyasi iradeyi elbette memnuniyetle karşılıyoruz"

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Paul Richard Gallagher’ın son yaptığı açıklamada Moskova ile Kiev arasında müzakere görüşmeleri için zemin oluşturabileceklerine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Birçok yabancı ülkenin ve temsilcinin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını söylediklerini biliyoruz. Bu tür siyasi iradeyi elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz durumda Ukrayna tarafından bu tür isteklerin talep edilmesi mümkün değil" dedi.