Kremlin Sözcüsü Peskov: “Ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağı ile ilgili soruya Rusya’nın varlığına bir tehdit oluşması durumunda başvurabileceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli CNN televizyonunda Christiane Amanpour’a Ukrayna’daki Rus operasyonları ve gündeme ilişkin röportaj verdi. Röportajın en önemli sorusu Amanpour tarafından, Rusya’nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağı yönünde oldu. Kendilerine yönelik hiçbir tehdidi göz ardı etmeyeceklerini ima eden Peskov, “Ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının gerekçelerini sıralayan Peskov, “Operasyonun ana hedefi, Ukrayna’nın silahsızlandırılması, Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması, milliyetçi gruplardan arınması, 2014 yılında Rusya’ya katılan Kırım’ın, Rusya’nın bir parçası olduğunun kabullenilmesi, Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsız ülke olarak tanınması” ifadelerini kullandı.

“Kimse Ukrayna’daki operasyonların birkaç gün süreceğini planlamadı”

Operasyonların baştan hedeflendiği doğrultuda mı yürüdüğü sorusunu yanıtlayan Peskov, “Özel harekat kesinlikle önceden belirlenen planlara ve görevlere uygun olarak ilerliyor. En başından beri kimse Ukrayna’daki operasyonların birkaç gün süreceğini planlamadı. Bu ciddi hedefleri olan ciddi bir operasyon” ifadelerini kullandı.

Operasyonların amacına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili tekrarlanan soruya cevap veren Peskov, “Henüz değil. Hala süren özel bir askeri operasyondan bahsediyoruz” dedi.

“Milliyetçi gruplar sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanıyor”

Rusya’nın sivillere yönelik bir saldırısının bulunmadığını fakat Ukraynalı milliyetçi grupların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını savunan Peskov, “Stratejik hedef, Mariupol’de konuşlanmış milliyetçi birimlerden temizlemek. Milliyetçi gruplar sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanıyor. Ordumuza ateş etmezseniz, onları öldürmeye çalışmazsanız size kimse dokunamaz. Ordumuzla işbirliği yapan Ukraynalılar var. Can kaybından kaçınmak isteyen ve ordumuzla temas halinde olan Ukraynalılar var” dedi.

Ukrayna’ya askeri operasyonlarına başlamadan önce Rus askeri istihbarat bilgilerine göre Ukrayna birliklerinin Donbass’a saldırmak için hazırlık yaptığını ve bu doğrultuda operasyon kararı aldıklarından bahseden Peskov, “Ukrayna’nın Donbass’a karşı bir saldırıya asla hazırlanmayacağını umuyorduk ayrıca Normandiya Formatında ilerleme olacağını düşünüyorduk. Birkaç gün içinde, askeri uzmanlarımızın raporlarına göre Ukrayna’nın Donbass’a karşı bir saldırı başlatma niyetinde olduğunu kesin olarak tespit ettik. Bir saldırının hazırlandığına yönünde kesin işaretler vardı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya operasyon kararı vermeden önce batılı ülkelerle diyalog kurmak istediklerini fakat Batılılar tarafından karşılık bulamadıklarını söyleyen Peskov, “Başkan Putin’in niyeti, dünyanın endişelerimizi dinlemesini ve anlamasını sağlamaktı. On yıllardır endişelerimizi dünyaya, Avrupa’ya ve ABD’ye iletmeye çalıştık ama kimse dinlemedi” dedi.