Kremlin Sözcüsü Peskov: “Ukrayna’ya müzakere onayımızı gönderdik”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın müzakere talebini onayladıklarını belirterek, “Ukrayna’ya müzakere onayımızı gönderdik” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’ya müzakere çağrısında bulunmasının ardından Moskova’dan onay geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in talebini onayladıklarını ve müzakereler için bir heyet oluşturduklarını söyleyerek, “Rusya’nın müzakere organize edilmesine ilişkin onay Ukrayna’ya iletildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu” dedi. Sözcü Peskov açıklamasında, “Ukrayna, Misnk’te müzakere yapılmasına karşı Varşova’yı önerdi. Fakat bu müzakerelerin yapılması için Kiev tarafından bir ‘mola’ geldi. Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya, Devlet Başkanının dediği gibi, Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya taraflarının Minsk’te müzakerelerde bulunmasını önerdiklerini ve bunun için Minsk’te hazırlık yaptığını söylemişti.