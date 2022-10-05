Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Kuzey Akım soruşturmalarına dahil olmalı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki sızıntılarla ilgili Danimarka ve İsveç tarafından yürütülen soruşturmaya Rusya’nın da dahil olması gerektiğini ifade etti.

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında sızıntı meydana gelmesinin ardından Danimarka ve İsveç tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov soruşturmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Danimarka ve İsveç’te gerçekleştirilen basın toplantılarından Rus tarafıyla iş birliğinin reddedildiğine dair rahatsız edici açıklamalar duyduk. Rus tarafıyla her türlü iş birliği dışlandı" dedi. Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmalarına dahil olması gerektiği ifade eden Peskov, "Rus tarafının hasarlı bölgenin incelenmesine ve yaşananların araştırılmasına kesinlikle katılmasının zorunlu olduğuna inandığımız için bu konuda bir açıklama bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu süreç (ilhak) elbette zor olacak"

Ukrayna’dan ilhak edilen bölgelerin Rusya ile entegrasyonunun son derece zor olacağını söyleyen Peskov, "Gerginlikler göz önüne alındığında bu süreç elbette zor olacak. Ancak hepimiz için sakince geçmek zorunda olduğu bir yol" dedi. Rusya’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’u topraklarına katmasıyla yeni devlet sınırlarının nasıl oluşacağına dair sorulan soruyu yanıtlayan Peskov, "Kararnameyi okudunuz. Orada yasal bir ifade var. Genel olarak karar ilanı sırasında askeri - sivil yönetimin faaliyet gösterdiği alanlar ifade ediliyor" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamalarda ABD’nin Kiev yönetimine gönderdiği HIMARS füze sistemlerinin yanı sırada çok sayıda silahın Kırım’ı da hedef alabileceğine yönelik söylemlerini tehlikeli bulduklarını belirten Peskov, "Bu tür açıklamalar hem doğrudan hem de dolaylı yollarla ABD’nin son derece tehlikeli bir durum oluşturan çatışmaya müdahil olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.