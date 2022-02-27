Kremlin Sözcüsü Peskov: “Rus heyeti Ukrayna ile görüşmek için Belarus’ta”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, “Rus heyeti Ukrayna ile görüşmek için Belarus’ta” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerede bulunmak üzere Belarus’a geldiğini açıkladı. Peskov açıklamasında, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı yönetimi de dahil olmak üzere resmi kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus’a geldi. Görüşmelere Belarus’un Gomel şehrinde başlamaya hazırız” dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz da Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmek üzere Belarus’un Gomel şehrine geldiğini doğrulayarak, “Evet, bu bilgiyi onaylıyoruz. Belarus, görüşmeler için gerekli her şeyi hazırladı, tüm protokol, lojistik ve diğer konuların eksiksiz olarak çözülmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.