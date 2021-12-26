banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İrfan Can Kahveci ıslıklandı!
İrfan Can Kahveci ıslıklandı!
İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı
İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı
Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"
Çıldır Gölü’nde atlara "kış lastiği"

Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO’nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun doğuya doğru genişlediğini savunarak, "NATO’nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" dedi.

Politika 26.12.2021, 19:54 26.12.2021, 20:08
Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO’nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun doğuya doğru genişlediğini savunarak, "NATO’nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonunda güncel konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya’nın sürekli dillendirdiği NATO’nun doğuya doğru genişlediği yönündeki söylemlerine devam eden Peskov, "Son yirmi yılda belki daha da fazladır bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO’nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" dedi.

“NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor”

Peskov’un bu sözlerinin üzerine program sunucusunun NATO’nun, Gürcistan ve Moldova’daki hareketlerini kastederek, "Moldova ve Gürcistan?" diye sormasının üzerine Peskov, "Bu artık bizim için ölüm kalım meselesidir. Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya başladı, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

“Muhataplarımızın dili kovboy diline dönüştü”

Peskov, ABD ile yaşanan gerilime dair yine eleştirilerini sürdürerek, "Genel olarak muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu. O artık önde gelen diplomatların dili değil, hatta bazen kabalığa dönüşüyor. Elbette ki hiç hoşumuza gitmeyen bir kovboy dili bu" ifadelerini kullandı.

"ABD, Rusya’ya NATO’nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormuyor" diye sözlerine devam eden Peskov, "NATO’nun neler yaptığını görüyoruz, sınırlarımızın yakınında yapılan tatbikatları görüyoruz, muazzam miktarda teçhizat tedariki yapıldığını görüyoruz. Yunanistan üzerinden ve farklı güzergahlardan bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın teklifi ile ilgili konuştu

Rusya’nın, NATO’nun doğuya ilerleyişinin durdurulması ve Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar oluşmasına yönelik sundukları 2 taslak anlaşmaya ilişkin konuşan Peskov, "Yine de Ocak 2022’de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. ABD’nin somut bir cevap vermeye hazır olup olmadığı ya da süreci uzatmayı tercih edip uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacağı özellikle bu müzakerelerde netleşecek" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Aston Villa 17 22
10. Leicester City 17 22
11. Brentford 16 20
12. Crystal Palace 18 20
13. Brighton 16 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8