Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO’nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun doğuya doğru genişlediğini savunarak, "NATO’nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonunda güncel konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya’nın sürekli dillendirdiği NATO’nun doğuya doğru genişlediği yönündeki söylemlerine devam eden Peskov, "Son yirmi yılda belki daha da fazladır bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO’nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" dedi.

“NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor”

Peskov’un bu sözlerinin üzerine program sunucusunun NATO’nun, Gürcistan ve Moldova’daki hareketlerini kastederek, "Moldova ve Gürcistan?" diye sormasının üzerine Peskov, "Bu artık bizim için ölüm kalım meselesidir. Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya başladı, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

“Muhataplarımızın dili kovboy diline dönüştü”

Peskov, ABD ile yaşanan gerilime dair yine eleştirilerini sürdürerek, "Genel olarak muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu. O artık önde gelen diplomatların dili değil, hatta bazen kabalığa dönüşüyor. Elbette ki hiç hoşumuza gitmeyen bir kovboy dili bu" ifadelerini kullandı.

"ABD, Rusya’ya NATO’nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormuyor" diye sözlerine devam eden Peskov, "NATO’nun neler yaptığını görüyoruz, sınırlarımızın yakınında yapılan tatbikatları görüyoruz, muazzam miktarda teçhizat tedariki yapıldığını görüyoruz. Yunanistan üzerinden ve farklı güzergahlardan bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın teklifi ile ilgili konuştu

Rusya’nın, NATO’nun doğuya ilerleyişinin durdurulması ve Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar oluşmasına yönelik sundukları 2 taslak anlaşmaya ilişkin konuşan Peskov, "Yine de Ocak 2022’de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. ABD’nin somut bir cevap vermeye hazır olup olmadığı ya da süreci uzatmayı tercih edip uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacağı özellikle bu müzakerelerde netleşecek" dedi.