Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO’nun çatışmalara müdahil olması bir döngüye sebep oluyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO ve ABD’nin, Ukrayna’ya verdiği destek ve sağladığı silah yardımlarının çatışmalarda bir döngüye yol açtığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da gelişen olaylar ve batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği desteklere ilişkin gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu. NATO’nun, Ukrayna’daki savaşa dolaylı veya doğrudan müdahil olduğunu öne süren Peskov, "NATO ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olduğunu görüyoruz. Bu gerilimin tırmanmasını sürdürmek için siyasi iradenin açıklamalarını da duyuyoruz. Böylece Ukrayna’nın savaş alanında kazanacağına dair bir algı oluşturmaya dair dramatik bir yanılgı var. Bu durum bu nedenle yukarıya doğru ivme kazanan bir döngüye neden oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Kiev’e yapılması planlanan tank yardımı hakkında da konuşan Peskov bu durumun Ukrayna için sorun oluşturacağını söyleyerek, "Bunun sonuçları Ukrayna için kesinlikle eksi yönde olacak. Bu tür sevkiyatların ilkesel olarak hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini, Ukrayna ve halkı için yeni sorunlar ekleyeceğini sürekli söyledik. Uzmanlarımız bu teslimatlarla birlikte ortaya çıkacak sorunların da farkında. Bu tankların bakım ve onarımlara ihtiyacı var. Ayrıca bu tankların teslimatı, Rusya’nın hedeflerine ulaşma amacını değiştirmeyecek. Üçüncü ülkelere sevkiyatlarla ilgili hukuki kısıtlamaların göz önünde bulundurulması önemli. Bu nedenle, tüm sevkiyatlar askeri ürün teslim alan ülkelerin yükümlülüklerine bağlı. Elbette bu süreci dikkatle takip edeceğiz" dedi.

Batılı ülkelerin tüm bu hamlelerine karşı kendileriyle diyalog kurmalarını tavsiye eden Peskov, "Almanya, Fransa ve Ukrayna, Minsk Anlaşmaları üzerinden son 8 yılda bir oyun oynadı. Şimdi bu ülkeler, eylemlerinin bedelini ödemeli. Rusya’yı ve Donbass’ı kandırarak oynadıkları oyunun utanmazlığının ve tüm olumsuz sonuçlarının bilincine varmaları ve Rusya’nın kaygılarına kulak vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.