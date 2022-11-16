Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan ve Putin gerekirse tahıl anlaşmasını görüşebilir”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerekli bir durumda tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda görüşme yapabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 19 Kasım’da sona erecek olan ve yenilenmesi için müzakerelerin sürdüğü tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin temasların olumlu ilerlediğini ve oldukça yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Anlaşmanın Rus ürünlerinin engellenmeden dünya pazarına ihracatının sağlamasıyla ilgili kısmının görüşüldüğünü dile getiren Peskov, “Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda gerekirse görüşme yapabileceğini belirten Peskov, "Gerektiği durumda Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme saatler içinde organize edilir. Bunda sorun yok. Zaten sürekli iletişim halindeler. Gerektiğinde telefon görüşmesi yapabilirler" diye konuştu.

Polonya’ya düşen füzelerin Rusya’ya ait olduğuna ilişkin Polonya ve Ukrayna’dan gelen açıklamaların erken yapılmış açıklamalar olduğunu ve füzelerin Rusya’ya ait olmadığını söyleyen Peskov, "Bu gibi durumu tırmandırabilecek açıklamalar, sonuçlar ortaya çıkmadan yapılmamalı. Hiçbir gerçek veriye dayanmayan başka bir histerik, şiddetli bir Rusofobik tepkiye tanıklık ettik. Gerçekten de bazı ülkelerin üst düzey temsilcileri tam olarak ne yaşandığı, neyin sebep olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadan açıklamalarda bulundular" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Polonyalı yetkililerden bu kadar hassas ve potansiyel olarak tehlikeli konular hakkında konuşurken daha itidalli, daha dengeli ve profesyonel olmaları gerekir" şeklinde konuştu.