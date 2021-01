Kremlin Sözcüsü Peskov: "Biden’ın New START anlaşmasını genişletme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’de saatler sonra başkanlık görevini devralacak Joe Biden’ın Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması’nı (New START) genişletme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Rusya ile ABD arasında imzalanan ve önümüzdeki 5 Şubat’ta sonlanacak olan Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması’nın (New START) uzatılması için görüşmeler devam ediyor. ABD’de saatler sonra başkanlık görevini devralacak Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmesi beklenen Anthony Blinken, New START anlaşmasının uzatılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Biden’ın, New START anlaşmasını genişletme arzusunun bulunduğunu ifade eden Blinken’in söz konusu açıklamalarına Rusya’dan da yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin bu çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Rusya ve Rusya Devlet Başkanının küresel stratejik istikrar ve güvenlik açısından bu anlaşmanın korunması gerektiğini sürekli olarak savunduğunu biliyoruz. Bu nedenle Amerikalı muhataplarımız bu anlaşmanın ilk şeklini koruduğunu gösterirse bundan memnuniyet duyarız" dedi. Peskov ayrıca, anlaşmanın uzatılmasında karşılıklı saygı ve çıkarların göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.